El COB B visita al colista

Después de caer derrotado ante el Chantada en el Pazo, el Cálidus Gallego COB vuelve a la actividad este sábado para medirse al colista de la Liga EBA, el Seis do Nadal de Vigo (20.00 horas).

El traspiés del pasado domingo, que apenas afectó a nivel clasificatorio a los ourensanos, sí afectó al técnico ourensano del equipo, Juan Norat, que destaca antes de viajar hasta la ciudad olívica que "tenemos que salir a la cancha sin especular. Tenemos que tener tensión y no guardarnos nada ante un rival que puede complicarnos la vida. El fin de semana pasado no supimos levantar el encuentro por una cuestión emocional y no quiero que se repita".

Enfrente un Seis do Nadal, con 18 victorias en otras tantas disputadas. Un pésimo balance que no tranquiliza a Norat. "En estos días le comenté a un compañero del club que me parece rarísimo que un equipo termine la liga sin ganar un solo encuentro. Solo espero que no sea contra nosotros. Los chicos saben lo importante que son estos partidos y tenemos que volver al nivel de Estudiantes de Lugo en casa", afirma el entrenador.

Con la duda de Deyan Colado, con un fuerte esguince de tobillo, el equipo ourensano tendrá que parar el aluvión ofensivo del último fichaje del equipo vigués, el ex de Cambados en Leb Plata, Jesús Díaz.

Sin jugadores grandes en la zona interior, su referencia es Marcos De la Fuente, uno de los grandes veteranos de la competición, a sus 40 años.