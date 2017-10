COB-Coruña: un derbi de dudas

Tres derrotas los locales y dos los visitantes. Un COB en dirección única por sus propias limitaciones y un Básquet Coruña sin saber si está preparado para seguir el ritmo de los mejores.

Un derbi con la liga todavía oliendo a nueva, pero ya con urgencias sobre la mesa. Los locales tienen que empezar a sumar. Hacerlo con buen juego o al menos demostrando evolución ya sería el adorno, pero tal y como pinta el panorama ahora mismo sería lo de menos. Ganar como sea, es lo único a lo que debe aspirar esta tarde el Rio Ourense.

En A Coruña tienen más margen. Bastante más. Y no solo porque ya hayan ganando, que también, si no porque el talento y sobre todo la experiencia de la mayoría de los jugadores de la plantilla disipan dudas por sí solos. Incluso impiden que aparezcan.

Sergio Olmos, Edu Hernández-Sonseca, Ángel Hernández o, casa vez más, Jorge Sanz tienen peso en la LEB Oro para saber cuándo es importante acelerar y cuándo pueden negociar con las marchas. Una derrota en el Pazo sonaría a alarma en Riazor, pero la plantilla que moldea Gustavo Aranzana no debería tener problemas para sumar con regularidad y asentarse en zona de play off. Otra cosa es el puesto que ocupe.

Empezando por el partido de hoy. Es muy favorito el Básquet Coruña. Tiene centímetros donde más le duele a los ourensanos y físico para castigar dónde más necesitan los de García de Vitoria estar frescos. Lo que le falta por ahora el Básquet Coruña es continuidad en el juego para hacer bueno lo que todavía son detalles, pero justo se enfrenta a un rival que tiene ese mismo problema y agravado durante más minutos.

La puesta en escena del COB en Azpeitia y los minutos finales del partido ante el Rioja vislumbran un equipo intenso, agresivo en defensa, con criterio para correr y buenos tiradores para minimizar la falta de puntos bajo los aros. Pero son solo diez minutos. Los otros 70 de esos dos partidos dejan un COB cojo en las zonas, fallón en la distancia y, lo más grave, huérfano en la dirección. Sin 'unos' y sin 'cincos' ha sido presa fácil para sus rivales.

La clave es cómo erradicar esos problemas con los mismos cromos. Reggie Johnson necesitará tiempo para ser más base de lo que ha mostrado y Martín Rodríguez está más exigido que años anteriores al no contar con Rivero o Díaz como compañeros fiables que lo protejan. Además, la celeridad del calendario no permite que la pizarra sirva como parche para las lagunas individuales.

Y en la zona, otra vía de agua. Orlov y Ndoye son intensos y contundentes, pero no pueden generar ventajas. Sí puede hacerlo Trist, pero sus dos últimos rivales le han negado las posiciones cercanas al aro y le toca a su entrenador mover ficha y volver a conseguírselas. Están en ello, pero los entrenamientos han sido los justos para superar ese contratiempo.

El resumen es un Básquet Coruña todavía con arrugas frente a un COB aún en confección. Los primeros no lucen, pero los segundos todavía no saben ni cual será su imagen. Se agarrarán los ourensanos a su pista para compensar problemas y al partido de Copa Galicia para ganar en confianza. Valores que no se entrenan, pero que también suman. Y el COB no está para descartar ninguna ayuda.

Pazo Paco Paz, 20:00 horas.