El COB mejor, cuanto más lejos

Antes del partido suena a soberbia, pero la rotundidad del hábito condiciona ese pensamiento partido sí y partido también. Pura estadística. Ganando nueve partidos como visitante y siendo el mejor equipo de la competición en esa clasificación particular y relativa, la casualidad está fuera de esta ecuación. El COB juega mejor lejos del Pazo. Es más fiable, más efectivo, más regular. Hasta parece más guapo.

Para el novato en tareas cobistas, partidos como el de ayer en Vitoria permitirían incluso pensar en una superioridad mayor. Analizar a un equipo que se ajusta los cordones cuando el rival ya ha iniciado la carrera, pero sabiendo que al trote le basta para darle caza. Porque los locales corrían solos en el primer cuarto y con un salvaje 7 de 9 en triples no les dio más que para 11 puntos de ventaja que se esfumaron en cinco minutos.

Sin esprintar, el COB se fue ganando al descanso (38-43). A decir verdad, no esprintó en todo el partido. Porque no pudo o no quiso. Eso es otra historia.

En la primera parte Mitrovic marcó el ritmo y Wright lo cambió cuando entró en pista. El pívot lucense fue el mejor de su equipo cada vez que tuvo oportunidad, pero jugó demasiado poco. Más intenso y más contundente que Guerra. Y también más eficaz. El canario perdió la oportunidad de destrozar a un rival incapaz de defenderlo cada vez que recibía en buenas posiciones. Con un poquito de los tres y detalles de Kapelan o Díaz ya sirvió para competir.

El primer cambio de ritmo lo volvió a liderar Mitrovic (43-50), pero lo salvó el Araberri más por decelerar los visitantes que por su propia resistencia. El segundo ya no tuvo respuesta. Flis irrumpió en el partido con la frialdad y la elegancia que transmite, y Hittle clavó dos triples consecutivos que destartalaron a un rival en el que Berhanemeskel y Hearst ya no estaban tan frescos y los demás ayudan, pero poco más (61-73).

Más o menos lo de hace siete días ante el Palma, pero enfrente no había tanta oposición y con el silbato ninguna. Y Mendirorroza no es el Pazo, no olvidarlo. Aquí todo es distinto. Las victorias saben mejor, quizá porque abundan menos.

La de anoche deja al COB con un pie en los play off de ascenso, y para desgracia de sus rivales con el factor pista 'afortunadamente' en contra. Si ni el entrenador lo puede explicar con la pizarra ¿cómo hacerlo con el teclado?