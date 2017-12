Al COB ya no le valen pedreas contra el Barça B

Lejos de análisis sesudos y elaborados, el partido que enfrenta esta noche al COB y al Barcelona en el Pazo se resume de forma sencilla: mirando la clasificación. El equipo ourensano juega ya sin margen de error. Lo saben. Y tendrán que saber utilizarlo para que deje de convertirse en una losa insalvable durante los partidos y pase a ser una ventaja. Necesidad, hambre... Se puede llamar de muchas formas pero se debe notar en la pista desde el primer segundo. No siempre suple las carencias, pero muchas veces ayuda de forma decisiva.

Dentro de una mala dinámica, al COB le viene bien que pasen cosas. Más si se traducen en refuerzos. Davis Rozitis cuenta las horas para hacer su debut. Conoce la liga y, a pesar de su situación de "stand by" en los últimos partidos, llega preparado para jugar. No está la situación como para procesos de adaptación. Eso sí, al letón no se le pueden pedir milagros. Pero en lo suyo (rebote, intimidación) debe dar un salto de calidad.

Rozitis no tuvo demasiado tiempo para asimilar la dinámica del equipo. Ni sus compañeros la de él. Semana corta. Partido el domingo por la tarde en Manresa y poco tiempo para preparar el duelo ante el filial barcelonés. Aún así hay pocas dudas de que la imagen del primer cuarto antes los manresanos es la línea a seguir.

Para lograr el éxito se necesitará la fuerza del bloque. De poco sirve que un día brille Trist, en el partido siguiente Johnson o una semana más tarde Ahonen encuentre el ritmo. No llega ante rivales sólidos que pueden hacer daño por varios frentes. Los mejore minutos de los ourensanos esta temporada llegaron cuando el acierto estuvo repartido. Esa es la receta.

El rebote está siendo el gran mal del equipo que dirige Gonzalo García de Vitoria. En la última jornada, 42 para Manresa y 27 para el COB. Algo que se repite como si fuera "el día de la marmota".

Talento y juventud

Enfrente tendrán a un rival con un balance de 5 victorias y 9 derrotas que cumple a la perfección con las características de un filial. Juventud (el equipo más bisoño de la competición), talento y unas dosis de irregularidad. Llegarán al Paco Paz tras sufrir dos derrotas consecutivas, en Coruña y en casa ante Oviedo. Mirando su plante, el foco se centra en Volodymyr Herun. El interior ucraniano (que se verá las caras con su paisano Orlov) promedia 15 puntos y 8 rebotes por partido. A su alrededor, Diagne pone la fuerza, Font y Dedovic otra dosis de anotación y Pol Figueras dirige las operaciones a base de asistencias. Al frente de todos ellos, un clásico en los banquillos, Alfred Julbe.

El COB tendrá que saber combatir a un adversario que emplea una filosofía diferente de juego al resto de equipos de la LEB Oro. Como muestra, el partido de la pasada campaña. La victoria ya se celebraba en el Pazo pero, a base de una defensa 1-3-1 que se le atragantó a los cobistas, los blaugrana remontaron y ganaron. Muchos repetirán en el bando visitante.

Son fechas navideñas. Días propicios para los nuevos propósitos y la ilusión, aunque sea de la lotería. El COB tiene claro que el suyo pasa por cerrar la mala racha y obligarse a creer. A los ourensanos ya no les vale con la pedrea o la devolución. Necesitan que les toque "el Gordo" para salir de abajo. El primer paso, contra el Barça. Y en esa misión también será necesaria la afición. Esta noche debe jugar su papel.

De Vitoria

El preparador del COB, Gonzalo García de Vitoria, es consciente de la importancia que vuelve a tener el partido para los suyos. "La plantilla está bien. Están con ganas de conseguir una victoria y con la chispa que da la llegada de Rozitis. Existe la responsabilidad de ganar. Y sería importante hacerlo también porque es antes del parón navideño. Me preocupa el tema anímico y un triunfo permitiría estar un tiempo con la cabeza más despejada".

El técnico cobista sigue rastreando el mercado en busca de nuevas incorporaciones, aunque "dentro de las limitaciones y las dificultades para fichar. Está muy difícil porque necesitamos a alguien que nos ayude desde el principio y que tenga un nivel superior al que estamos dando", destacó García de Vitoria.