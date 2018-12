El COB va muy en serio y se mantiene en puestos de play off (85-73)

RÍO OURENSE TERMAL 85 - 73 CÁCERES

El Río Ourense Termal sumó una merecida e importante victoria ante el Cáceres. Un triunfo que permite al equipo ourensano llegar al parón de Navidad asentados en puestos de play off y confirmando un crecimiento en el juego que lo aleja cada vez más de cualquier duda sobre la permanencia.

El Cáceres firmó un extraordinario 14 de 24 en triples pero no le sirvió para tener opciones de victoria ante un rival imponente en defensa y sin dependencias en ataque. El COB llegó a mandar por 15 puntos de diferencia en la primera mitad con Vidal, Rozitis y Muratovic como mejores referencias. En la segunda, el Cáceres se enganchó el partido, de nuevo con el tiro exterior como mejor recurso, pero el COB supo mantenerse siempre por delante y romper el partido en los minutos finales para no pasar apuro e incluso garantizar un average particular muy interesante.

El próximo partido del COB será el 30 de diciembre cuando visite a uno de los claros candidatos al ascenso, el Palencia.