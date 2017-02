"Es uno de los cocos"

El COB intentará romper una racha de dos derrotas consecutivas y aferrarse a los puestos de play off. Inicia ante el Básquet Coruña un momento del calendario clave con cuatro partidos casi consecutivos ante rivales directos.

El técnico cobista, Gonzalo García de Vitoria, sabe que le espera un rival muy complicado: "Es una plantilla muy larga y pese a la marcha de Dago Peña han jugado un partido en el que no han notado su ausencia. Es una baja muy importante, pero por el estilo de juego tal coral de Tito Díaz el equipo puede rendir igual. Es un equipo muy bien trabajado y un rival de máximo nivel. Esperamos poder competir porque esta temporada todavía no le hemos podido ganar ni en pretemporada ni durante la liga".

Los últimos resultado no condicionan las sensaciones del equipo ourensano. Ha perdido en dos finales igualados ante dos de los mejores equipos de la competición: "El haber jugado a muy buen nivel contra Gipuzkoa y Melilla nos permite no volvernos locos pese a la derrotas. Viene otro coco, de los que están preparados para pelear con los más grandes pero nosotros queremos ganar y eso no nos puede importar. Queremos ganar porque es lo lógico y porque queremos volver a ganar ante nuestro público".

Detalles

Las claves también las tiene claras. Además del rebote, el lunar del equipo ourensano desde hace varias jornadas, el COB deberá controlar la velocidad del juego ofensivo: "Ganar pasa por intentar controlar el partido. Que no nos pase lo de la primera vuelta en la que su ritmo vertiginoso no nos permitió competir cuando la fatiga entró en juego. Ellos rotaron y nosotros no pudimos mantener el nivel. No vamos a especular ni hacer cosas raras porque tampoco es nuestro estilo pero tenemos que intentar controlar el ritmo del partido". Y añadía que "tenemos que hacer muchos trabajos bien pero además confiaremos en tener buenos porcentajes en el tiro exterior para tener nuestras opciones".

Por último habla de los nombres propios del rival: "Tienen jugadores muy buenos de bloqueo directo como Creus, Hernández o Monaghan y una referencia muy importante en el poste bajo con Olmos y luego tienen jugadores interiores con muy buenos porcentajes en el tiro exterior".

Tito Díaz

El entrenador del Básquet Coruña espera un derbi complicado: "Vamos a jugar a un campo muy difícil y ante un equipo que necesita ganar para seguir en la lucha por un play off que este año está mucho más caro que otras temporadas. Siempre es complicado ganar fuera de casa".

Sobre el rival destaca que "su peligro no es solo el tiro exterior si no que también es cerca del aro con jugadores que lo hacen muy bien de espaldas al aro. Su lunar es que no rebotea muy bien pero es un equipo que tiene mucha experiencia". Y añadía que "en casa el COB no está siendo del todo fiable y nosotros tenemos que ser fuertes de carácter. Ourense es un equipo que siempre tiene mucha gente en su campo y gente que además empuja mucho a su equipo. Es una gran oportunidad para demostrar nuestra mentalidad ganadora".

Resumía que "si somos capaces de ganar el rebote creo que podemos ser capaces de ganar en Ourense. En ataque hemos estado igual de bien que sin Peña".