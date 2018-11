De Vitoria: "Cometimos errores"

El entrenador del COB era crítico con algunas facetas del juego de su equipo y que consideraba clave. La principal, errores defensivos.

"Hemos cometidos errores en cosas que teníamos trabajadas y eso no puede ser. Tendremos que cortar todo el partido, pero mínimo hemos dado 20 puntos de fallos en situaciones que habíamos entrenado. Es demasiado. No es que te metan 20 puntos, es que se los regalas", decía Gonzalo García de Vitoria. Y añadía algún detalle más: "En la primera mitad Gjuroski había anotado cuatro triples y todos desde las posiciones en las que le gusta lanzar. En la segunda lo ajustamos y no es que no anotase, es que no pudo casi ni tirar. Y ahí del que nos olvidamos de hacer lo que habíamos hablado fue con Aukstikalnis. Y nos castigó".

Para el entrenador cobista su equipo no puede permitirse esos lujos: "No tenemos tantos puntos como para regalar en defensa. Ha habido errores determinantes que nos han pesado mucho. Este partido y del Oviedo eran ganables de no ser por errores nuestros ".

El arbitraje

García de Vitoria tenía claro que la clave había estado en defensa, pero también añadía un detalle importante: "Somos el equipo que más veces va a la línea de tiros libres y esta noche (por ayer) solo tiramos 7 y cuatro fueron en el último minutos y medio. A Jhornan Zamora no le pitaron ni una sola falta recibida en todo el partido".

También tenía elogios para sus jugadores: "Hubo un momento en el que íbamos perdiendo por 16 y algún equipo se habría dejado ir. Estos jugadores son muy honrados en el trabajo y por eso me duelen más algunos partidos que se nos están escapando".

Por último, hablaba de futuro: "Estamos compitiendo en todos los partidos, pero quiero ganar. Esta liga va a ser muy complicada y no podemos permitirnos encadenar una racha de derrotas. El Coruña va a venir muy apretado al Pazo y va a ser otro partido muy complicado".