El curioso caso de Mr. Mitrovic

Jugadores irregulares hay muchos. Más conocidas aún, las manidas rachas de los tiradores. Seguro que también hay ejemplos de algunos que tienen pistas 'fetiche' en las que varias temporadas consecutivas firman actuaciones destacadas. Forzando mucho se encontraría a algunos que aumentan su nivel empujados por su público y lo bajan cuando no está detrás. ¿Pero cuántos jugador rinden exageradamente más a domicilio que como locales? Nemanja Mitrovic es uno de ellos.



Su entrenador no tiene respuesta: "No se la veo la verdad, no le encuentro explicación. En casa no lo veo jugar más ansioso que fuera y es cierto que aquí está mucho más gris. Quiero pensar que es solo una anécdota y no un problema". Y añade Gonzalo García de Vitoria: "Es algo raro, muy raro".



En el Pazo, ni rastro del jugador efectivo y desequilibrante de los partidos a domicilio. Buen partido ante el Castellón y casi nada en los otros cuatro. Tres triples ha anotado en Ourense en cinco partido. 16 con el COB como visitante. Promedia 5 puntos en el Pazo y 17 lejos de él. ¿Inexplicable?



Solo queda preguntarle al protagonista de un 'poltergeist' en la LEB Oro. Nemanja Mitrovic no le da importancia alguna. Ni le presta atención.



"Solo sé que intento hacerlo lo mejor posible en cada partido y ayudar al equipo a ganar. Unos días puedo hacer más puntos y otros una buena defensa. Lo que no tengo nunca es un objetivo de puntos para un partido en concreto, mi único objetivo es ganar", dice Mitrovic.



El alero bosnio-canadiense, fue el segundo máximo anotador del COB en la pista del Prat, tuvo que saludar a la afición del Gipuzkoa tras ser ovacionado por el recital en el tiro que dio aquella noche y el pasado martes desesperó al Palma anotando desde todas las posiciones. Coruña ha sido su único lunar cuando el COB ha hecho las maletas. Un jugador capaz de entrar en la historia de la LEB Oro con los nueve triples que le metió al GBC: "No hay una explicación que pueda decir. No me pasa nada especial para jugar mejor en casa o fuera. Los aros en el Pazo son perfectos. Los aros son iguales en todos los pabellones". Lo único que reconoce es que "me gusta mucho jugar en pabellones con mucho ambiente. He jugado en Grecia y en Italia, con ambientes muy duros, y me gusta. Es cierto que prefiero ese tipo de partidos que con el público tranquilo".



El calentamiento, la rutina o la concentración tampoco son distintos. Tampoco ahí podría encontrarse la explicación a tanta disparidad en el rendimiento del Mitrovic: "Cada partido es nuevo. Es una nueva oportunidad para jugar mejor, un rival diferente, un día diferente. Me mentalizo de la misma forma para los partidos de casa que cuando viajamos".



Eso sí, los encargados del scouting se volverán locos cuando les toque el COB como rival: "Ellos sabrán -se ríe-. Si se lo pongo complicado, mejor para el equipo".



El entrenador no tiene la clave para garantizar la mejoría de su jugador en el Pazo y Mitrovic ni lo analiza. Solo queda pensar en futuro.



"A lo largo de mi carrera he hecho muchos buenos partidos como local y seguro que esta temporada haré buenos partidos en el Pazo. La temporada es muy larga y quedan muchos partidos por jugar", dice el alero del COB.



"Jugaré el domingo"



Mitrovic analiza ese curioso inicio de temporada saliendo de la consulta de uno de los médicos del club, Benito Ramos. El jugador sufre unas molestias en el gemelo de su pierna derecha que no le han permitido entrenar los dos últimos días.



"Está todo bien. Tengo dolor pero no hay nada grave", tranquiliza. Avisa de que "no sé si podré entrenar ya mañana -por hoy- pero sí estaré para el partido". El partido es el domingo en Barcelona. ¿Se mantendrá la dinámica?