Demasiado fácil para el COB

El COB se acostumbra a ganar en el Pazo y además lo hace cada vez con más solvencia. Se esperaba más del Marín pero los pontevedreses nunca fueron rival. A medias entre su tendencia al juego individualista y entre la preparación defensiva de un COB que supo cerrar todos los caminos al aro. Por ahí se descosió el partido ya desde el inicio.

Un parcial de 12-2 de salida dejó claro de qué iba el partido de anoche. El COB cedió el perímetro a Simeón, Ferreiro o Adón con la condición de que Jukic siempre tuviese ayudas en las penetraciones de Derksen. A Múgica le negaron el tiro exterior confiando en la defensa de Flis en el uno contra uno y Cain nunca pudo jugar ante su par de espaldas. Ayudas inmediatas cuando echó el balón al suelo y que tirase de fuera si quería. Con eso y sin Miso ni Cabanas el Marín fue una presa demasiado sencilla.

El COB nunca tuvo problemas para mantener una renta superior a los diez puntos. En ataque la zona fue un potosí inagotable. La diferencia entre defender y acompañar al atacante es enorme. Y el COB lo comprobó a la primera intentona. Una y otra vez castigó al Marín desde la condescendencia de Jason Cain. Primero fue Devin Wright el que sacó puntos bajo lo aros. Se sentó y tomó el relevo Fran Guerra. Una y otra vez. Sin descanso. El Marín llevaba 27 puntos al descanso. Los mismos que llevaban dos minutos antes entre Wright, Guerra y Flis.

Esta vez el COB no necesitó del tiro exterior. Le sirvió con no perder balones y con no cansarse en busca puntos en las dos zonas.

Mediado el partido la única duda era saber cuánto tiempo tardaría el COB en dar el partido por terminado. En pensar en la siguiente cita en semanas donde los entrenamientos están en minoría.

Tardó un poco más de la cuenta. Quizá por contagio. Con la sensación de perdonar un daño mayor a un rival amigo.

La ruptura definitiva llegó al inicio del último cuarto. Cristian Díaz es cada vez más líder. Dos triples suyos consecutivos resolvieron la primera duda. Con el partido ganado solo quedaba saber la diferencia. Fueron 20. En el epílogo un mate de Fran Guerra puso de pie a un Pazo ya ilusionado con su equipo. Wright redondeó su buen partido y Kapelan adecentó números tras una tarde en la que entendió que no hacía mucha falta.

Victoria solvente de un COB que tiene doble cita esta semana. El martes partido en Mallorca ante el Palma. El sábado visitará el Pazo el Araberri. Quizá el momento para ubicarse en la clasificación. Hoy el COB ya está en puestos de play off de ascenso, a una victoria del tercer clasificado.

Las sensaciones son cada vez mejor. Ya no solo gana. Lo hace con facilidad. Cierto que ayer el rival tampoco puso mucho de su parte pero sin discusión en los méritos de los ourensanos.