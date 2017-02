Un derbi para no pestañear

No vas más en la LEB Oro más igualada de muchas. Y eso que quedan casi tres meses de liga regular. La pelea por el ascenso directo y por una plaza en el play off es apasionante, y el COB está medido de lleno en un sprint interminable que se decidirá a codazo limpio. No hay jornada sin sorpresas ni equipo al que ganar jugando al trote. Un panorama imprevisible en el que un derbi encaja como anillo al dedo. Empezando por el de esta tarde en el Pazo (19,00 horas) entre un COB siempre vistoso, por momentos hasta brillante, y un Básquet Coruña permanentemente efectivo.

El pelotón de la liga jugó anoche y dejan un escenario idéntico al que se encontraron antes de empezar la jornada. Colapso total. El Básquet Coruña puede salir de Ourense a una victoria del líder y como un candidato más al ascenso directo, o con solo un triunfo de ventaja sobre un COB que pone en juego su plaza en los play off. Lo del factor pista es algo que ahora ni se piensa. De esa guisa está la liga, entre el primero y el décimo hay tres partidos.

Por eso las dinámicas y los partidos ante rivales directos suman doble. El COB tratará de evitar la que sería su tercera derrota consecutiva y de paso ganar a un Coruña que lo derrotó por 12 puntos de diferencia en la primera vuelta (79-67). El average suena excesivo premio cuando seguro el mismo equipo ourensano firmaría con sangre la victoria simple. Sin más.

Aunque el medio cuerpo de ventaja que tiene el Básquet Coruña por plantilla y resultados lo pone en tela de juicio la ausencia de Dago Peña. Sin el dominicano, el equipo herculino es cierto que se antoja igual de peligroso. Pero igual de cierto que es menos equipo. Como le pasaría a cualquiera que se levanta y se encuentra en la nevera una nota diciendo que su mejor jugador ha hecho las maletas sin previo aviso. Gracias que el shock lo desterró la victoria de la pasada jornada.

Aunque estuviese Peña, las claves para el COB no cambian. Podrían estar pintadas con rotulador permanente en la pizarra. Rebote y pérdidas de balón como asignaturas obligatorias y tiro exterior como sustento. Porque, mientras no se demuestre lo contrario, los puntos en la zona son valor seguro, la dirección casi lo mismo y las dependencias, ninguna.

Total, un derbi igual de imprevisible que siempre y que puede dejar la zona de play off hacinada como el camarote de los hermanos Marx o con el COB con la puerta en las narices por primera vez en casi tres meses. Cábalas previas para un partido por encima de todo con buenos equipos de los que disfrutar. De los que juegan bien y además no racanean. El escenario, a la altura.

Zumba en el descanso

El Club Ourense Baloncesto y +Deporte La Región se unen para implicar al fitness y al baile en la búsqueda de un reto sin precedentes.

Bea Fijóo será la monitora que coordine una clase de zumba que busca batir el récord de participantes en un recinto indoor. Hasta ahora, la única cifra registrada es de 13.000 participantes en una actividad al aire libre en Filipinas.

La actividad en el descanso del derbi y dará color a un partido en el que Pazo Paco Paz se espera registre la mejor entrada de la temporada superando los 3.000 espectadores del partido anterior ante el Gipuzkoa.

Los participantes en la clase de Zumba deberán entrar por la puerta 3 del Pazo, abierta desde las 18,30 horas, y dispondrán de vestuario para cambiarse ante y después de la actividad.

Pazo, 19,00 horas. TVG2