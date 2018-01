El COB cree sin creérselo

El COB recibe mañana (21:00 horas) al Azpeitia en el Pazo. Segunda final consecutiva para un COB que ya pisó momentáneamente los puestos de permanencia el sábado, pero que regresó el domingo a ellos pese a la derrota de su próximo rival.

Tras cuatro victorias consecutivas, los ourensanos parten por primera vez en mucho tiempo como favoritos. Un cambio de escenario del que escapa voluntariamente el entrenador del COB.

"Después de ganar al Breogán hablamos mucho de lo importante que era mantener la humildad. En Logroño (en la última jornada) podíamos haber ganado o perdido, pero nunca habría sido por relajación", dice Gonzalo García de Vitoria. Y añade: "Este partido es muy importante, pero no es una final. Tenemos que salir igual de concentrados y de humildes. El equipo está entrenando muy bien".

Le da mucha importancia el entrenador al triunfo logrado en Logroño. Una victoria que le hace igualar en la clasificación a un rival directo y además conseguir el average particular: "Era un partido muy complicado. El Rioja juega distinto a todos los demás equipos de la liga y nosotros no estuvimos bien en la primera mitad. Teníamos claro como defenderlos, pero no lo estábamos haciendo, estábamos dando demasiados rebotes defensivos y no teníamos acierto en el tiro". Pero el equipo cambió de forma radical: "En el descanso hablamos de lo que estábamos haciendo mal y lo corregimos. Metimos canastas muy importantes en tiros más forzados que otros que habíamos fallado y dominamos el rebote".

Ahí Davis Rozitis fue fundamental: "Ahora tenemos un portero y eso lo cambia todo. Cuando fuimos al mercado queríamos un cinco que fuese una referencia interior y se ha notado el cambio con su llegada".

Rozitis y Zamora cambiaron al COB y probablemente sean los últimos en llegar: "No vamos a gastar por gastar. Seguimos mirando y estamos atentos, pero solo ficharemos si aparece un jugador realmente importante, que suponga un salto de calidad. Este club no está para gastar en parches".

"Son peligrosos"

El partido de mañana podría dejar al COB fuera del descenso y con una victoria y el average de ventaja sobre los dos equipos que cerrarían la clasificación. Sería un paso notable hacia la permanencia.

"Ellos son un equipo que siempre compite en los partidos porque tienen ese espíritu. Lógicamente ahora tienen dudas, porque no están ganando, pero también es verdad que con la llegada de su últimos fichaje (Montgomery Evans) son más peligrosos. Genera ventajas y si Alberto (Ruíz de Galarreta) y De Ciman están acertados son difíciles defender porque dentro Serrano siempre es una referencia".