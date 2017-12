El COB vuelve al trabajo

La vacaciones del COB ya son historia. El equipo ourensano regresa esta tarde a los entrenamientos y lo hace cambiando de 'oficina'. Pazolandia destierra una Navidad más a los cobistas y su destino es novedoso.

"Ya el año pasado hablamos de intentar conseguir una buena pista en la ciudad, que no nos obligase a desplazarnos y, gracias al Concello, vamos a poder entrenar muy bien en Os Remedios", explica el técnico ayudante, Miguel González.

El COB alternará la cancha central con el anexo y compaginará los entrenamientos tácticos con sesiones de gimnasio en el Pazo. Así, hasta el 6 de enero.

Esta mañana deben regresar a Ourense los últimos jugadores. Roope Ahonen, Rokas Uzas, Héctor Manzano y Abdoulaye Ndoye se quedaron en la ciudad, Víctor Moreno viajó a Madrid, Volodymyr Orlov a Sevilla y Martín Rodríguez a Vigo. Hoy llegarán desde Estados Unidos Reggie Johnson (Chicago) y Dan Trist (Nueva York) y vía Porto los letones Verners Kohs y Davis Rozitis y el holandés Rogier Jansen.

"Estos primeros días debemos tener mucho cuidado en los entrenamientos. Las dos primeras sesiones, al cambiar de pista y después de un parón de seis días, son más peligrosas", avisa González. Además, el preparador físico, Chema Royo, realizará los habituales controles de peso.

Partido el sábado

"Vamos a empezar de cero". Ese fue el mensaje que envió Gonzalo García de Vitoria tras el último partido contra el Barcelona. Su ayudante lo explica: "Estamos jugando con miedo a fallar y para intentar evitarlo hay que simplificar las cosas y ser muy agresivos en cada acción. Cuando vemos los partidos perdidos es cuando mejor jugamos al baloncesto". Y descarta la utilización de un psicólogo: "Cuando no es algo que utilizas habitualmente no funciona. No creo que pueda funcionar ir un día y ya está. Además, esa también es una parte del trabajo del cuerpo técnico. No es todo poner ejercicios tácticos".

La terapia correcta es universal: "Tenemos que ganar un partido. Los sabemos todos y a nosotros nos toca explicarle a los jugadores qué tenemos que hacer para conseguirlo. Tenemos que explicarles cómo hacer para ganar en Mallorca y a ellos llevarlo a la práctica. Estamos convencidos de que ganando un partido veremos todos las cosas de otra forma".

El problema para el COB es además la premura: "Sabemos que tenemos que ganar ya, pero no podemos pensar así. Tenemos que pensar solo en ganar el sábado en Palma y no pensar que ese partido es el definitivo porque no lo es".

El detalle

El COB jugará el sábado (20:00 horas) su próximo partido de liga, el último ya como visitante en la primera vuelta. Jugarán en Palma y para ese partido, salvo sorpresa en la tarde de hoy, debutará un nuevo jugador.

También habrá novedades en el Palma. El entrenador Xavi Sastre presentó su dimisión tras la última derrota en la liga y el club no ha anunciado todavía quién será su sustituto.

Se enfrentarán dos equipos marcados por las dudas, los cobistas pensando solo en la permanencia y los baleares en acercarse a un play off que se antoja inexcusable para una plantilla tan larga y equilibrada como la que presentan.