Finales igualados, 3 - Victorias, 0

El COB perdió el miércoles un nuevo partido. El quinto en seis jornadas. Los ourensanos empezaron pagando la pretemporada exprés que realizaron y mostrando graves problemas en el juego. Derrota contundente en Lugo y tres cuartos muy mejorables en Azpeitia. Desde el partido ante el Iraurgui el COB ha mostrado una incuestionable mejoría en el juego que no se refleja en la clasificación. Tres partidos y solo una victoria.

En Oviedo los ourensanos dieron un paso adelante en todos los aspectos. Intensos en defensa, acertados y equilibrados en ataque. El resultado fue dominar claramente a un favorito al ascenso y llegar con 14 puntos de ventaja a los últimos ocho minutos.

"Se nos hizo de noche. Entre Belemene y Barro nos bloquearon totalmente en ataque y no supimos jugar los últimos minutos", recuerda Gonzalo García de Vitoria.

Ante el Básquet Coruña pasó algo parecido. En la primera mitad 11 puntos de ventaja y en el último cuarto 8. Pero insuficientes: "Tomamos malas decisiones en alguna jugada clave". Aunque aquí el entrenador también destaca que "hubo un par de decisiones arbitrales que nos perjudicaron claramente. Dos tiros libres a Cooney, que no eran falta, y un tapón clarísimo de Reggie (Johnson)".

Era la tercera derrota en finales igualados para un COB que se estrenó en este tipo de desenlaces en la segunda jornada de liga, ante el Rioja en el Pazo: "Llegamos incluso a hablar de los importante que era el average y que no podíamos perder de 20, pero el equipo reaccionó de maravilla y los dejamos en dos puntos en siete minutos. Fue una pena la bandeja con la izquierda que falló Reggie".

Guiones distintos pero finales similares para un COB que tiene asumido uno de sus principales problemas. No sabe jugar finales igualados.

"Tenemos que aprender, eso está claro. Tenemos que aprender a jugar finales apretados y los que hemos perdidos nos tienen que servir como experiencia", comenta García de Vitoria.

La falta de experiencia de los jugadores puede ser uno de los motivos. En la plantilla cobista hay cinco jugadores que son debutantes en la LEB Oro y algunos de ellos tienen que ser además clave en ese tipo de momentos (Uzas, Ahonen o Johnson).

"Al acabar el partido hablé con Reggie por el tiro que hace en nuestro penúltimo ataque. No por fallarlo si no para aprender de lo que no podemos hacer", dice el técnico sobre el partido ante el Coruña.

Otro de los motivos puede ser el cansancio. Reggie Johnson ha sido protagonista principal en los tres partidos perdidos de forma agónica. En los dos últimos (Oviedo y Coruña) ha jugado 33 y 34 minutos respectivamente. Ante los herculinos descansó solo 7 segundos en toda la segunda mitad.

La carga de minutos en los jugadores clave repercute en las pérdidas de balón y en los porcentajes de tiro del COB en los últimos cuartos.

El tercer factor son los tiros libres. En finales igualados el COB no va casi a la línea. Por un lado porque no tiene referencias interiores en las que cargar el juego y segundo porque el arbitraje tampoco lo está "respetando".

"No perdemos por los árbitros, pero tampoco nos respetan porque casi no tenemos jugadores con experiencia en la liga. Contra el Básquet Coruña no puede ser que a Orlov y a Ndoye les pitasen nueve faltas y a Sonseca ninguna. Sonseca y Olmos buscaban a Ndoye una y otra vez y la bronca del árbitro era siempre para Ndoye. Eso tampoco puede ser", lamenta el entrenador del COB. Y avisa: "Al Valladolid lo han perjudicado claramente en último partido contra el Breogán y me preocupa mucho que lo podamos pagar nosotros el sábado (por mañana)".