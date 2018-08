García de Vitoria: "Será una liga muy igualada"

El lunes el nuevo Rio Ourense Termal de Gonzalo García de Vitoria echará a andar. Lo hará con los jugadores nacionales y a la espera de la incorporación de los que tienen viajes de mayor kilometraje. Antes de comenzar otro curso en el Pazo, el técnico bilbaíno desgrana la actualidad de un COB que disputará una LEB Oro que recupera el brillo de años pasados.

Sexta temporada al frente del COB, este año con la plantilla casi al completo. Esta es la situación ideal, ¿verdad?

Bueno faltan todavía tres jugadores por llegar. El gran cambio de este año es que hemos podido fichar antes. Seguimos con la misma problemática de siempre de no tener la plantilla cerrada pero el avance de firmar en julio es un avance importante.

Esta es la constatación de que el club y el proyecto está asentado.

Sí, sin duda. Esta situación nos permite acceder a jugadores del cartel de Sergio Rodríguez. Además no es solo ese jugador, es hacer ver a otros que con esas firmas vamos en serio y que nuestro proyecto es bueno y ambicioso.

¿Qué posiciones restan por cubrir en el nuevo COB?

Faltan tres jugadores interiores. Estamos buscando un cuatro con puntería como característica primordial. Después necesitamos un cuatro y medio o un cinco interior que dé rotación a Rozitis y que sea diferente a él. Por último buscamos un quinto pívot. Este año al no tener filial necesitamos tener 12 fichas. Lo ideal sería que fuese un chaval joven que quisiera crecer y en el caso de necesitarlo, jugar.

¿Algo cerca?

Bueno, puede estar cerca o no. Tenemos cosas miradas y comenzaremos a negociar. Todo va a depender de lo que quiera el jugador y sus agentes. La idea es que hoy (por ayer) lancemos alguna oferta.

La configuración de la plantilla ha cambiado con respecto a la pasada campaña ya que no hay ningún especialista exterior. ¿A qué se debe el cambio?

Basicamente a que no lo hemos encontrado. Lo que nos ha ido saliendo eran jugadores que nos cuadraban en el presupuesto y en nuestras necesidades y el perfil del que hablas no ha salido. Jhornan renovó y con él ya teníamos a un jugador importante, Sergio (Rodríguez) era una primera opción que se cerró pronto y luego lo de Ott nos hizo renunciar a otro tipo de jugadores porque sabíamos que siempre da un nivel muy alto en la competición.

¿Cambiará el estilo de juego?

El año pasado ya fuimos un equipo muy malo en tiro de tres y eso es algo que te condiciona y te hacer estar abajo. Este año es cierto que no hay ese perfil pero tenemos jugadores que hacen otras cosas bien. Salvo Ott no tenemos un jugador por encima del 40% aunque todos pueden tirar con buen porcentaje. Vamos a intentar que el equipo sea más consistente. Queremos jugar rápido y generar opciones de fuera pero bueno, la idea la iremos haciendo evolucionar en función de la adaptación de nuestros bases.

Con respecto al base, ¿te sentiste decepcionado con la negativa de Reggie Johnson a renovar?

Son cosas del baloncesto. Yo sigo pensando que para Reggie habría sido tremendamente beneficioso seguir un año más con nosotros. Quiero ver donde termina, si ficha en una primera liga como querían ellos (el jugador y su agente), no digo nada. Aun así estoy contento porque hemos firmado a dos buenos jugadores como son 'Pepo' Vidal y Javon Masters. Tanto ellos como su entorno han hecho un esfuerzo por venir aquí y eso demuestra su implicación.

Las ventanas FIBA vuelven en septiembre. Por ahora Vidal y Zamora están convocados con Uruguay y Venezuela. ¿Comprometen la pretemporada?

Ayer (el jueves) mismo hable con Pepo y decidimos que no irá a la primera ventana, algo que dice mucho de él y de las ganas que tiene de jugar aquí. Con Jhornan lo hice hoy (el viernes) y me dijo que se enteró por las redes sociales, así que habrá que ver como va el tema. Lo de las ventanas, sinceramente, no tiene mucho sentido. La FEB se queja de que la Euroliga no pare y después en su competición propia permite que se haga esto, incluso metiendo jornada doble en algunas de ellas. La cuestión viene en que este año he deshechado a jugadores internacionales porque comprometerían a la plantilla, aunque también te digo que tenerlos enriquece la competición y es algo bueno.

¿Jugadores como Moreno, Maura y Ndoye están descartados?

Ndoye no está completamente descartado. Es un tema que está difícil, pero es un jugador que todavía está sin equipo y el puesto en nuestra plantilla está libre. Los Alberto y Víctor sí están descartados.

A sabiendas de que el COB no es el equipo más potente a nivel económico de la liga, ¿qué hace que jugadores como Sergio Rodríguez recalen en Ourense?

Sergio tenía buenas referencias del club. Me consta que Christian Díaz le habló bien de nosotros y conoce el trabajo que estamos haciendo. Ha visto como muchos de los chicos que recalaron en Ourense han progresado y crecido. Antes de firmar con nosotros hablé 45 minutos con él para contestar a sus preguntas y finalmente se decidió por nuestro proyecto. Somos un club pequeño pero los pocos que estamos funcionamos muy bien.

Llegan Bilbao y Real Betis a la liga, ¿cómo afecta su llegada?

Siempre que hay ascensos y descensos en una categoría se enriquece la competición. Este cambio es muy bueno para ambas ligas y creo que la llegada de Bilbao y Betis hace crecer a la liga.

¿Quiénes son los favoritos?

Betis, Bilbao, Melilla y Palma tienen que ser los candidatos a las dos plazas por presupuesto, proyecto y plantilla... Para mí Palma está muy compensado y tienen un equipo muy inteligente. Luego hay otros equipos que estarán arriba como Palencia, Granada, Oviedo o Coruña, que suelen sacar buenos equipos. Será una gran liga.

¿Y el objetivo del COB?

El otro día salió publicado que somos el cuarto o quinto presupuesto más bajo de la liga y pienso que es un análisis acertado. Tenemos que salir siendo conscientes de que la LEB Oro ha crecido de nivel. Nosotros también hemos dado un paso adelante pero tenemos que tener la humildad de pensar que el primer objetivo es la permanencia aunque con la ambición de llegar lo más lejos posible en la liga.