La segunda victoria de la temporada de Club Ourense Baloncesto, la primera a domicilio, llega en un momento de crecimiento de juego de los de García de Vitoria.

Dominadores de practicamente todo el encuentro, los ourensanos dieron un golpe en la mesa en un partido que se presentaba complicado, por un rival, el GBC que no había perdido ningún partido hasta el momento.

Ya en el autobús de camino a casa, el técnico del COB destacó que "hemos ido aprendiendo de las cosas malas que hicimos para terminar convirtiéndolas en otras buenas. Los chicos han demostrado una gran fortaleza mental cuando las cosas no nos fueron bien en el segundo cuarto y luego fueron capaces de aguantar el resultado hasta el final, estoy muy satisfecho".

Sobre las claves del encuentro, el técnico bilbaíno destaca "el buen trabajo que hemos hecho durante muchos minutos. Todo esto nos sirve para crecer como equipo".

Y como no, resulta imposible no hablar del recital en ataque de Nemanja Mitrovic. "Ya lo dije antes de iniciar la temporada. Nemanja (Mitrovic) es un jugador de una categoría superior y sabía que nos iba a dar alegrías. En las primeras jornadas no le habían salido las cosas y ha trabajado muy duro para revertir la situación. Durante dos semanas ha trabajado con Miguel su tiro, antes y después del entrenamiento.

Es un verdadero profesional del baloncesto y me alegro mucho por él" y añadió que "el papel del resto de la plantilla ha sido también muy bueno. La actitud de los jugadores que han tenido menos minutos en el partido ha sido encomiable. Han empujado a sus compañeros desde el banquillo y demuestra que tenemos un equipo en el que cualquiera puede ser importante. Un día será Mitrovic, otro Hittle y el tercero Martín, eso nos hace crecer".

El siguiente partido, el tercero en ocho días, contra el Baloncesto Melilla, de Suka Umu y Pedro Rivero, ambos con problemas físicos. "A pesar de las derrotas siguen siendo el mejor equipo de la liga para mí. Es cierto que están teniendo bajas pero también son un equipo que tiene recursos económicos para poder suplirlas. El sábado nos enfrentamos a un gran rival y ganarles sería una victoria de prestigio para nosotros", concluye.