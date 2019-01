Gonzalo de Vitoria: "Seguimos partido a partido"

El COB busca su quinta victorias consecutiva y asentarse en zona de play off de ascenso a la Liga ACB. Momento muy dulce de la temporada para un equipo que sigue asentado en la prudencia.

"Ahora mismo si hablamos de la permanencia puede parecer un gesto de cobardía, pero como hemos vivido lo contrario y sabemos lo que son las rachas, tenemos que seguir con ese objetivo hasta conseguirlo. Vamos a seguir partido y peleándolos todos como si fuesen finales", explica el entrenador cobista, Gonzalo García de Vitoria.

Ganar al Granada supondría acercarse todavía más al objetivo de la temporada y de paso ya a los mejores equipos de la competición. El técnico le da un valor añadido a la cita de esta tarde en el Pazo: "Nuestro pabellón es muy grande, pero somos uno de los campos importantes de esta liga en número de espectadores. Preveo que puede haber todavía más gente que contra el Melilla. Estamos disfrutando mucho de nuestra afición. Estamos viviendo la parte bonita del deporte que es jugar bien, ganar y hacerlo en casa. Pelearemos por darle otra victoria a nuestra gente y hacerlo ante un equipo que ahora mismo es un rival directo". Y tiene claro que los buenos resultados son clave para entender el crecimiento de aficionados que llevó a rondar los 3.000 espectadores en el último partido: "No contábamos estar al final de la primera vuelta con diez victorias y menos aún con todos los problemas que hemos tenido. Estamos muy contentos. La gente habla bien del equipo y se lo pasan bien en el Pazo".

El rival

Avisa del peligro de un Granada al que ha elogiado desde el inicio de la temporada: "Es un equipo que están muy, muy bien. Ya lo dije en la primera vuelta y después de 17 partidos los números me avalan. Es un equipo con 12 jugadores en el que juegan todos. Eso habla muy bien de la calidad de ese equipo. Es un equipo muy largo y con buenos conocedores de la competición. Tienen muchas opciones ofensivas y son muy intensos en defensa, sabiendo que pueden llegar más frescos a los minutos finales". Un elogio que extiende a su homólogo: "Ves que preparan muy bien los partidos y es de los que más me gustan de esta liga. Aspira a play off, está en play off y aguantan perfectamente las bajas".

Sergio Rodríguez será baja una semana más. Un problema que hasta ahora no se ha notado en los resultados, pero que tiene consecuencias: "Notamos el ser solo diez jugadores. Para poder entrenar es un problema importante, pero tenemos la moral muy alta y muchas ganas de seguir haciéndolo bien. Esperemos que no se nos haga la temporada muy larga porque hay jugadores que están acumulando muchos minutos".

Pin: "Va a ser un partido muy bonito"

El respeto que tiene el COB por el Granada es recíproco. Lógico cuando son dos rivales tan igualados: "Ourense está jugando a un nivel muy alto, con cuatro victorias seguidas. El partido ante Palencia empieza 0-23. Es un equipo con mucha experiencia, buenos jugadores y un entrenador que conoce la liga perfectamente. Nos van a exigir nuestra mejor versión y si seguimos jugando al nivel de las últimas semanas va a ser un partido muy bonito". El técnico, Pablo Pin, añade que "todos sabemos la importancia del encuentro contra Ourense. Ganar allí supondría sacarle una victoria más otra por basket average y luego recibimos a Melilla y Araberri".