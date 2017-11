Álvarez: “Haremos lo que haga falta”

El presidente del COB reconoce que lo está "pasando muy mal, incluso personalmente me empieza a repercutir mucho. Intento que no, pero me está haciendo mucho daño todo esto.Siento impotencia, no sé que hacer y la ansiedad creo que nos empieza a poder un poco a todos".

Camilo Álvarez está especialmente triste porque "ahora estamos reflotando el club económicamente. Con mucho esfuerzo, pero se están sumando mucho apoyos y estamos en situación que garantizar la continuidad del proyecto, algo que no pasaba los últimos años. Además, hemos crecido mucho en la cantera y este año vamos a tener casi 400 chavales y recuperando acuerdos muy importantes". Por eso "tenemos que salvar el primer equipo como sea. Tenemos que seguir en LEB Oro como sea y vamos a hacer lo que haga falta para salvarlo. Sin poner nunca en riesgo el futuro del club, pero vamos a fichar". Y termina "dando las gracias a la afición. Es impresionante el apoyo que nos siguen dando".