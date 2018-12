"Hicimos muchas cosas bien"

A pesar de la derrota, el técnico del Río Ourense Termal, Gonzalo García de Vitoria se mostró orgulloso del papel realizado por su equipo en Miribilla.

En sala de prensa, minutos después de concluir el encuentro que terminó con victoria del Bilbao por 73-60, el técnico del COB destacó de su equipo que "hemos hecho muchas cosas bien ante un equipo hecho para ascender a la liga ACB. Aun así supimos minimizar muchos focos buenos que ellos tienen. En la segunda mitad el trabajo defensivo no ha sido malo, quizá sus triples nos han hecho daño mentalmente pero creo que el mayor problema que tenemos es que nos falta un poco de 'gol'. Somos un equipo que defensivamente hacemos buen trabajo pero ofensivamente nos cuesta. Los porcentajes son los que nos han condenado".

A pesar de la falta de acierto exterior, el técnico bilbaíno, que ayer se estrenaba como primer entrenador en Miribilla afirmó con rotundidad que "defensivamente somos un equipo que hace las cosas bien. Conseguimos que Bilbao no anotase con buenos porcentajes, les sacamos de situaciones y eso es importante. Les desactivamos en algunas cosas pero contra equipos de este nivel no cuesta mantener el ritmo. Hemos querido mantener el nivel durante todo el partido y hemos llegado cansados al final. Eso sí, nos vamos contentos por el partido que hemos hecho aunque queríamos ganar. No queríamos ser los que pagasen los platos rotos de una mala semana del Bilbao y creo que lo hemos conseguido. Al final ha ganado un equipo que está muy bien pero les ha costado".

Emocionado, García de Vitoria quiso resaltar la importancia de tener al equipo de su ciudad en la competición. "Estoy muy orgulloso de estar aquí, es una sensación muy chula. Es una pena porque pienso que es algo que no se va a repetir en mucho tiempo, por lo menos en esta liga. Lo he disfrutado mucho. He visto a familiares, a amigos en el campo, el ambiente es excepcional. Es una pena para la liga que no haya más proyectos así. Ojalá Bilbao ascienda pero esto le da un crecimiento a la liga que no tenía. Lo de los peluches ha sido súper bonito, las instalaciones, el pabellón, la presentación..., todo".

Alternativas defensivas

Entre los aspectos tácticos, llamaron la atención las alternativas defensivas sobre los bases del Bilbao y el mal partido del letón Davis Rozitis, el primero de la temporada. Sobre esos puntos, García de Vitoria restó importancia al encuentro del interior cobista y explicó sobre las alternativas tácticas que buscaban "obligarles a pensar aunque sí es cierto que con el cansancio es más cómodo pasar por detrás. Queríamos hacer que Salgado y Schreiner no estuviesen cómodos en el bloqueo directo. Con la fatiga hemos perdido la concentración" y sobre Rozitis, añadió que "no ha estado bien en este partido. Está haciendo una gran temporada, pero se ha perdido en peleas absurdas con los árbitros. No podemos decir nada malos de ellos hoy por que no han sido determinantes. Mentalmente no ha estado en el partido, lo mismo que Sergio Rodríguez. Para nosotros Davis es fundamental pero lo que le sucedió en el campo contra el Bilbao es algo que le pasa a cualquier jugador durante la temporada".