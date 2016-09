Lo importante es el baloncesto

Tiene mucho mérito que, después de todo lo sucedido durante el verano, la afición del COB se presentase en número no inferior a 1.500 espectadores en el primer partido de la temporada en el Pazo.



Mucho mérito. Muchas ganas de ver baloncesto. Mucho 'mono' de una Liga LEB Oro quizá más atractiva que en anteriores ediciones. Mucha ilusión por ver al nuevo equipo, una vez más entrenado por Gonzalo García de Vitoria.



Los habituales no fallan nunca. Los demás crecerán en número si el equipo gana y no se atreverán a acercarse si el equipo pierde. Así de simple. Por eso era incluso más importante ganar que comenzar bien. No se logró lo primero y se rozó lo segundo en ocasiones.



Un COB en formación, contra un Oviedo bien rodado, ante un público que pronto entró en acción, primero contra el desequilibrio en número de faltas señaladas, después por la reacción local tras verse 15 puntos por debajo. En los últimos minutos, creyendo en una victoria de forma inesperada.



No podía faltar, una temporada más, D.J. 'Tibu' animador de la grada y una de las renovaciones más esperadas por todos. Con su habitual desparpajo y a la espera de bautizar a los nuevos jugadores.



Volverán los concursos y, a buen seguro, actividades y entretenimientos que irán a más con el paso de la temporada. Ahora sólo falta que el equipo cumpla para formar el cóctel necesario para recuperar la ilusión por el baloncesto. La de algunos, cuando se les pase el enfado del verano.