"La intervención es necesaria, Maduro y su banda de ladrones no dejarán fácil el poder"

El capitán del COB e indiscutible en la selección de Venezuela, Jhornan Zamora (Caracas, 1989), cumplió este miércoles 30 años. Este sábado se hacían 20 de la llegada de Chávez al poder, el mismo día en el que miles de venezolanos salieron a la calle en todo el mundo para pedir el fin del régimen boliviariano. También en Ourense. Zamora no pudo estar en la Praza Maior porque le tocaba partido -"hubiese ido encantado"- a la vez que confiesa que su cabeza está allá: "Cada minuto, cada segundo libre, es inevitable pensar. Son momentos difíciles. Mis amigos, mi hermano, mis abuelos, mis tíos, mis primos...".

Tiene a su madre aquí, en Ourense. Su padre falleció hace cinco meses, allá. "Enfermo, lo teníamos que tratar en condiciones penosas, aún mandando muchísimo dinero desde España. Allá no se consigue nada, tuve que mandar todos los medicamentos, si no fuera por los médicos del club, que me ayudaron un montón, no hubiese podido aguantar tanto tiempo a mi padre, con una enfermedad grave y crónica. Los hospitales venezolanos son los de un país en guerra".

Se fue de Venezuela de crío para formarse en Vigo. Era 2004. Volvía todos los veranos. Pudo percibir la evolución del régimen.

Mire, Venezuela es tan rica...Funden el petróleo y seguía entrando el dinero, la liquidez parecía que no iba a acabar. En Venezuela vale 10 céntimos llenar el tanque de gasolina. ¿La luz? Casi nadie paga. ¿El agua? Ni te cuento. Pero ojo, tu país está gastando demasiado para hacer eso. Claro, lo puedes ver desde fuera y decir: 'Qué bien vivir aquí'. ¿Pero a qué coste? A que el día de mañana la gente se quede sin educación, sin plantas de agua. He ido viendo cómo se iba deteriorando todo.

¿Cómo fue esa decadencia?

Soy consciente de lo que creo y de lo que he visto, no me lo está contando nadie. He vivido en España y Venezuela, he viajado por el mundo y he visto muchas políticas. Y lo que pasa en Venezuela es terrible. Y lo peor es que, aunque ahora vemos esperanza a lo lejos, el daño que le han hecho a la sociedad... esos chavales que solo han visto violencia, atracos, robos.Crecen con una mentalidad totalmente distinta. Esa va a ser el reto de la siguiente generación.

¿Cómo lee el legado de Chávez?

Aunque sabíamos que era una política que no iba a funcionar a largo plazo, el día a día no se veía tan mal. Inclusive se pensaba que se podía mejorar... Una vez que muere, aunque la política sea la misma, parece que cada uno coge su parte de la tarta y el país entra en un colapso total.

En España, parte de la izquierda vio a Chávez como alguien que hizo cosas positivas para el país.

Sus políticas fueron igual de malas que las que hay ahora. La diferencia es que Venezuela en ese momento no atravesaba esta crisis, ni los poderes estaban tan deteriorados como ahora. Se respetaba un poco las leyes, y eso hacía que funcionase, algo, el país. Desde hace cinco años, todo es un desastre.

Entonces, ¿la decadencia de Venezuela la empezó Chávez?

Sí. La decadencia social, más que política o económica. La gente dejando de trabajar para recibir ayuda en lugar de ganárselo...

Este domingo acaba el ultimátum de la UE a Maduro.

Lo que ha hecho la UE es reconocer a Maduro. Desde el momento en que Guaidó hace la juramentación con la Constitución, ya deberían haberlo reconocido como presidente, como hicieron EEUU o Canadá.

¿Qué le pide a España?

Que se pongan de parte de la justicia, del único lado que hay, el pueblo libre. Lo que sucede en Venezuela es una atrocidad, no se lo deseo a nadie. Pido a España que, por lo menos, no apoye lo que está mal.

¿Ve honesto el apoyo de EEUU?

Es oportuno total. Pero dada la situación actual, es la única opción que tenemos. Hay muchos que piensan, o pensamos, que EEUU se va a quedar muchas cosas, que va a capitalizar Venezuela... Pero mire, lo cierto es que allí está muriendo mucha gente por armas, por delincuencia, por falta de medicinas... Cualquier cosa que venga a partir de ahora va a ser buena.

EEUU como mal menor.

Sí. En Venezuela está metida Rusia y China. Tú te metes por una calle en Caracas y ves carteles en ruso, en chino... ¡y no hay ni un chino ni un ruso! Nos han prestado dinero, creen que es suyo el país.

¿Tiene miedo a la guerra civil?. Guaidó dice que el 90% de los venezolanos apoya el cambio.

Los venezolanos no quieren violencia. Pero creo que va a pasar algo, no creo que Maduro y su combo de ladrones dejen el poder tan fácil. Ellos van a pelear hasta el final, porque saben que si entregan el poder seguramente irán a prisión.

¿Entonces?

Tiene que haber una intervención.

¿Es la única solución?

Sí. Ellos no van a convocar elecciones. Toda Venezuela está tomada por ellos.

Una intervención significa más muertos.

Sí. Va a ser el coste que Venezuela tendrá que pagar. Sé que es muy fácil decirlo desde aquí. Pero Venezuela necesita esa ayuda, son muchos años sufriendo.

¿Tiene esperanza?

Hay una esperanza que no había hace un par de semanas. Incluso antes de que Guaidó se juramentara yo era muy escéptico... Pero, ¡buah, ahora hay algo diferente! Eso sí, siendo realista, como no intervengan, como no pase algo, ellos seguirán ahí. El poder en Venezuela lo tienen los militares, que son los primeros beneficiados por el régimen.

Nunca había sido Venezuela un país de emigrantes. Ahora 3 millones se han ido en unos años.

Cuando estaba en el Unicaja traía a mi madre y hermano de vacaciones. Luego querían regresar a Venezuela, como locos. Ahora es todo lo contrario.

En España viven 250.000 venezolanos. En Ourense, ya son más de 5.000.

Es triste. Mi madre tiene su casa, ha trabajado toda su vida para pagar sus cosas. Y ahora tener que abandonar todo simplemente porque el gobierno de turno...

En sus redes sociales ha sido estos días muy claro sobre lo que sucede en Venezuela. ¿Es el momento de posicionarse?

Siempre he tenido claro mi idea política, pero en Venezuela eso es un tabú. Es complicado. El chavismo está implicado en todo, tiene las manos en todos los ámbitos, también en el deportivo. Y al final, aunque no quieras, te ves un poco involucrado en ello.

¿Se ha planteado dejar la selección venezolana?

Te puedes negar a jugar con tu país. Obvio. ¿Pero por qué? ¿Por que el gobierno de turno sea de izquierdas o derechas? No creo que tengas que hacer esto. Pero sí, hay momentos que hay que posicionarse.

Muchos de sus compañeros en la selección pensarán como usted.

La mayoría. Pongo la mano en el fuego. Pero ellos trabajan en equipos venezolanos, y es complicado. Si quedas en Venezuela sufres y muchas veces no pueden decir nada, te echarían del equipo. Desde fuera, obviamente, es mucho más fácil hablar.