La FEB se vende a LaLiga

La LEB Oro 2018/2019 se podrá ver en exclusiva a través de la plataforma televisiva de la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga). Así se lo avanzó ayer la Federación Española de Baloncesto (FEB) a los clubes que conforman la competición y que estaban citados en Madrid para la asamblea ordinaria previa al inicio de liga (5 de octubre).

Una compra similar a la que anunciaron hace un año la máxima categoría del balonmano nacional (ASOBAL) y la empresa presidida por Javier Tebas. "LaLiga4Sports" pasará a ser la única plataforma que emitirá en directo los partidos de la LEB Oro.

La venta no está firmada, pero ya se comunicó a los clubes que el acuerdo es total y que se hará oficial esta semana. LaLiga emitirá en directo dos de los nueve partidos de cada jornada en la LEB Oro y además elegirá el horario en el que se disputen los mismos para no competir en esa misma franja horario con otros eventos deportivos.

Un cambio que tiene como principales perjudicados a los aficionados de los 18 equipos que conforman la LEB Oro. Desde hace años la segunda categoría del baloncesto nacional permitía ver de forma gratuita (con mayor o menor calidad) todos los partidos de la categoría a través de su canal FEBtv y posteriormente llamado CanalFEB. Ahora solo se podrán ver dos de los nueve partidos.

El diario La Región se ha puesto en contacto con varios clubes de la LEB Oro y la versión es común aunque prefieren no hacerla pública. Los clubes (debutantes en la liga y otros habituales e incluso con presencia en la Comisión Delegada en temporadas anteriores) encuentran en ese punto el principal desacuerdo. Los clubes ven positivo el cambio siempre que pudiesen tener libertad para emitir ellos mismos o permitir que fuesen emitidos por televisiones autonómicas o locales los otros siete partidos que no fuesen elegidos por LaLiga, algo que a día de hoy no parece viable en el preacuerdo avanzado por la FEB.

Los clubes además se encuentran con un problema añadido. La mayoría de ellos ya tienen vendida la publicidad estática para los partidos y algunos de esos acuerdos pueden verse afectados en función de los intereses que tenga LaLiga.

Además, los clubes no comprenden como una acuerdo que resultan tan relevante para la competición se puede dar a conocer a solo siete días para el comienzo de la Liga y sin siquiera la presencia del presidente de la Federación, Jorge Garbajosa, en la reunión. La directiva encabezada por Garbajosa justificó la temporada pasada la cuantía de la inscripción (36.000 euros) en los costes de la plataforma televisiva que garantizaba la emisión de todos los partidos de la Liga. Algo que ahora no se mantiene mientras que la inscripción ya está abonada y no se ha visto reducida.