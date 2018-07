La Liga empieza en Granada para el COB

La pasada semana la Federación Española de Baloncesto (FEB) confirmaba a los 18 clubes que participarán en la LEB Oro 2018/2019. Ayer hizo oficial el calendario de una liga que se prevé apasionante y con un importante crecimiento en el nivel competitivo de los equipos.

El Río Ourense Termal iniciará la Liga en Granada. Será el 7 de octubre y el horario fijado por el club nazarí, las 18:30 horas. El primer partido en el Pazo será tres días después. El equipo ourensano se presentará en el Pazo un miércoles. Recibirá al Canoe.

El COB está obligado a retrasar 24 horas el partido en Ourense para disponer de un mínimo margen para prepararlo. Primer contratiempo de un calendario cada temporada con incongruencias.

"Ya lo dije la temporada pasada. Me parece ilógico que en la primera mitad de la temporada, cuando los equipos lo que necesitan es entrenar y acoplarse, tengas que disputar partidos entre semana. En la segunda, que es cuando los jugadores más necesitan jugar, es cuando pueden aumentar perfectamente el número de partidos", valora el entrenador cobista, Gonzalo García de Vitoria.

En 2018 el COB tendrá otro partido entresemana y será de nuevo como local. El 27 de noviembre recibirá a uno de los "gallitos" de la competición, el recién descendido Betis. Curiosamente el partido de la segunda vuelta en Sevilla también será un martes (19 de marzo).

El primer partido del equipo ourensano en su horario habitual (viernes a las nueve de la noche) será en la cuarta jornada, contra el Oviedo. Antes habrá visitado al filial del Barcelona.

Ventanas FIBA

Además, la FEB ha vuelto a hacer coincidir el calendario de la LEB Oro con varias jornadas que corresponden a ventanas FIBA para selecciones que aspiran a clasificarse para el próximo Mundial. Los equipos ACB evitaron esa "penalización" la pasada campaña, pero varios de la LEB Oro perdieron a jugadores en tres jornadas. Al COB le pasó con el escolta finlandés Roope Ahonen. Esta campaña volverá a pasar.

En la primera ventana (del 27 de noviembre al 3 de diciembre) los jugadores que estén seleccionados se perderán dos jornadas de Liga. En esas fechas el COB debe recibir al Betis (jornada 10) y visitar al Palma (jornada 11).

"El objetivo de todos los equipos es fichar a los mejores jugadores posibles y eso incluye a internacionales. Es increíble que en la ACB sepan evitarlo y en la LEB Oro no nos importe que los equipos perdamos a nuestros jugadores", dice García de Vitoria.

La segunda ventana internacional (del 21 al 25 de febrero) coincidirá con la jornada 23 de la LEB Oro. El COB visitará al Lleida en el Barris Nord.

En definitiva, un calendario que no ha gustado mucho en el Pazo y tampoco al entrenador del equipo ourensano: "Siempre he dicho que me gusta empezar y acabar en casa y ha ocurrido todo lo contrario. Nuestra condición de no poder jugar en el Pazo en Navidad supongo que también influye en el sorteo". El COB acabará la liga en Melilla.

El apunte: el COB empezará la liga en una cancha a la que hace mucho no regresa pero en la que tiene extraordinarios recuerdos. Allí finiquitó el play off de descenso de la ACB en 1992 y en ella se alzó también con el título de la Copa Príncipe en el año 2000. Ahora visita a un club nuevo, pero una ciudad de nuevo volcada con el baloncesto. "Nos espera un pabellón que estará hasta arriba. Si ya iba mucha gente en Plata y además siendo el primer partido...", presagia Gonzalo García de Vitoria.