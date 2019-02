Lleida - COB: este partido vale doble

El COB ni jugará los play off ganando esta noche en Lleida (21:00 horas) ni se quedará fuera de ellos si pierde, pero el camino empezaría a clarificarse bastante si ocurriese lo primero. La victoria alejaría a un rival directo a tres partidos de distancia (cuatro si ganase por más de ocho puntos de diferencia) y casi dejaría la criba entre los elegidos con nueve equipos para ocho plazas.

Para el Lleida empieza a sonar a final y para el COB a oportunidad de oro para dar un paso de gigante. Y ambos llegan en situaciones similares. Los dos con argumentos para ser optimistas, con bajas que condicionan su juego y con dudas en los últimos partidos que esperan no confirmar.

Pepo Vidal deja al equipo ourensano sin su base titular permanente. El uruguayo hace semanas que no brilla pero, sin ir más lejos, en el último desplazamiento decidió el partido con un triple sobre la bocina. Deja a Javon Masters al mando y con Andrejz Pluta o Jhornan Zamora como relevos. El norteamericano está en su mejor momento de la temporada, pero falta ver si es capaz de mantener el nivel aumentando el minutaje y la responsabilidad.

La baja del Lleida por las convocatorias internacionales no es tan importante. Josh Steel tiene un rol más secundario, pero la balanza se equilibra con los problemas de Massine Fall. El pívot sufre una fascitis plantar que lo descartaría de no ser por las limitaciones que tiene su equipo. Ahí podría tener un problema mayor el Lleida y con un ex, David Rozitis, como principal dolor de cabeza.

La batalla interior siempre es clave y sin Fall el Lleida debería sufrir. Stutz y Feliú tendrían que multiplicarse. El pívot para compensar en las zonas y el alero para hacer de "cuatro abierto" con problemas para competir con Watson o Van Wijk, pero a la vez como una amenaza complicada de contrarrestar en defensa.

Le tocará a Gonzalo García de Vitoria y Jorge Serna intentar sacar ventajas ante rivales que son fiables. Dos equipos que defienden bien y que tienen criterio en ataque.

El COB necesitará acierto para competir contra un equipo con muchos puntos en todas las posiciones. Seguro que, en distintas fases del partido, sufrirá para minimizar a Djuran o Quintela en el perímetro, a Turner en el uno contra de los bases y a Kyei ante los pívots. Cuatro jugadores que se crecen con viento de cola y que en su cancha aumentan mucho su peligrosidad. "Sabemos que si queremos ganar al Lleida tendremos que matarlos varias veces". Gonzalo García de Vitoria conoce bien la capacidad de su rival para crecer de golpe y para empujar de una pista que se le da bien, pero en la que ha sufrido parciales demoledores en tiempo récord.

También el equipo ourensano tiene bazas para llevarse la partida. Pese a los bajones defensivos de los últimos partidos, siempre ha competido y sería extraño que no lo hiciese después de un derrota. Es consciente de la repercusión de una victoria en el Barris Nord y tiene jugadores a los que dar el balón si llega con opciones.

Uno de los buenos partidos de la jornada y de los marcador en rojo para Lleida y COB en lo que queda de temporada. Ganar esta noche dejaría a los ourensanos mucho más cerca del play off. Es más que una victoria la que está en juego.