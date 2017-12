El Chantada-COB B de esta tarde (18:30 horas) es lo más parecido a un derbi que puede haber en la Liga EBA. Aunque ya más por proximidad que por rivalidad. Los locales, con buena parte de la plantilla formada por ourensanos año tras años, ya no tienen 'vecinos' en el equipo. Uno de los últimos fue el ahora entrenador del filial cobista, Alberto Gómez.

Dos proyectos antagónicos. Por un lado un plantilla con jugadores contrastados o con caché en la liga y por otro un grupo de chavales en pleno proceso formativo. El Chantada, peleando por ser el mejor de la liga que juegan todos los equipos de la liga menos el intocable Marín. El COB B, intentando confirmar la progresión en su juego y alejarse lo antes posible de los puestos de descenso.

"Está será una buena prueba de personalidad para nosotros, porque te lo exige el rival y porque te lo exige esa cancha", avisa Alberto Gómez. Y confirma que tiene plena confianza en sus jugadores: "Estamos mejor cada semana y estoy seguro de vamos a competir".

La primera noticia positiva es la ausencia de lesionados. No hay bajas en el COB B. Le harán falta para competir contra un equipo en el que Charles Knowles es una referencia muy peligrosa en el perímetro y Jeff Solarin y David Guerra una pareja interior muy superior en físico y experiencia lo pares con lo que se encontrarán. Además, el ex del Melilla Pelayo Larraona y un Rubén Pernas que está tirando mejor que nunca. El ex del COB o el ABO está promediando un 48 por ciento de acierto en los triples.

Le tocará al COB B seguir mejorando su juego a la carrera y tener una buena tarde desde el perímetro para tener opciones de victoria. El primero de los tres partidos que jugará en una semana.

Chantada, 18:30 horas.