Marín, pesca de altura

El Marín Peixegalego llega mañana (19,00 horas) al Pazo para afrontar el que será el segundo derbi consecutivo para los ourensanos. El equipo pontevedrés se estrena esta temporada en la LEB Oro tocando techo tras años de progresión.



Javi Llorente llegó al club en 2007 para jugar en el equipo. Ha sido partícipe de la evolución de un club ambicioso en Liga EBA, modesto en LEB Plata y ahora debutante en LEB Oro tras un ascenso inolvidable. Cumple su sexta temporada en el banquillo.



"La gente aquí sigue enganchada al baloncesto pero más que por jugar en LEB Oro todavía por el año pasado. Fue algo increíble. Los partidos malos los acababas ganando y los buenos eran un espectáculo", dice Llorente.



Cuando los aficionados miren a su lado verán a otra de las claves del 'milagro'. El presidente, Luis Santiago, se sienta en el banquillo durante los partidos: "Surgió la temporada pasada porque era el único que viajaba con el equipo y siempre estaba solo en la grada. A mí no me influye porque nunca se mete en nada". Y mucho menos en el juego: "Nos sancionaron porque nuestra mascota estaba mal situada en un partido. Luego jugamos en Granada y la suya estaba bajo la canasta en los tiros libres. Me insistía en que le dijese a los árbitros que porque estaba ahí esa mascota. Ya ves, a mí lo que menos me importaba era la mascota".



Quizá sin ninguno de los dos sería imposible ver a Marín en el baloncesto profesional. Incluso con ellos cuesta asumir lo que ha logrado el club: "Si me preguntan hace no muchos años diría que es totalmente imposible. Y ahora que estamos, notamos que nos faltan muchas cosas a nivel de club y que tenemos que aprender". Y añade: "Tener una estructura de LEB Oro no es fácil y tenemos que aprender un poco todos los que estamos en el club".



Plantilla competitiva



Para el estreno en la antesala de la Liga ACB, el Marín ha formado una plantilla con jugadores inexpertos y cimentada en todas las posiciones con veteranos con pedigrí.



El base José Simeón llega desde el Lleida con el que llegó a aspirar a la final de la LEB Oro ante el COB. Para el juego exterior llegó un clásico de la Liga ACB y jugador de referencia en la LEB Oro como Andrés Miso. En la zona aporta solvencia, aunque lleve dos semana parado por una fascitis, Mario Cabanas, versatilidad el ex del COB Javi Múgica y marca la diferencia uno de los mejores jugadores de la competición y MVP las dos últimas jornadas, Jason Cain.



"Tenemos jugadores importantes pero también veteranos y que físicamente no están todavía al máximo nivel. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos. Tenemos que intentar aprender y mejorar en la primera vuelta y ser mucho mejor equipo en la segunda", dice el entrenador. Un problema para el que las lesiones tienen buena parte de la explicación. Esta misma semana Oubiña y Adón tienen problemas para entrenar y Cabanas sigue de baja: "Nos cuesta hasta entrenar diez jugadores a la vez. Estamos teniendo mala suerte con las lesiones".



La cara más positiva de la temporada es un debutante. Tim Derksen. El alero está siendo una de las sensaciones de la LEB Oro: "Se comprometió con nosotros renunciando a ofertas mejores. Ojalá lo siga haciendo igual de bien y llegue lo más arriba posible. Es un muy buen profesional".



Nombres propios en un Marín que ya es una de las referencias deportivas de una provincia a la que siempre le ha costado asentar proyectos en el baloncesto profesional. Quizá sea este.