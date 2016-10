Mitrovic acribilla al Gipuzkoa

El COB sumó en San Sebastián su segunda victoria consecutiva. Triunfo de prestigio que además permite crecer deportiva y anímicamente a los ourensanos en un momento de la temporada en el que los resultados pesan menos pero se valoran más.

El equipo entrenado por Gonzalo García de Vitoria se asienta en la zona media de la clasificación mientras evoluciona el juego colectivo. Dos victorias que tendrán más valor con el paso de las jornadas y que además ahuyentan miedos y dudas.

Nemanja Mitrovic fue el protagonista del partido. El alero bosnio firmó un recital difícil de repetir. Nueve triples que suponen la segunda mejor marca en la historia de la LEB Oro, solo superada por los 11 que anotó el ex cobista Tony Smith cuando jugaba en el Murcia en el año 1998 e igualando los 9 que 'clavó' Francis Sánchez al Breogán en 2009 cuando militaba en el Tenerife.

Los triples de Mitrovic fueron el factor diferencial de un partido muy igualado pero en el que COB casi siempre mandó en el marcador. Salió mejor y acabó mejor que su rival.

En el primer cuarto Dmitry Flis fue el encargado de liderar a su equipo. Nueve puntos que permitieron al COB adquirir ocho puntos de ventaja (13-21) y ganar en confianza en un partido tan complicado.

Porque anoche el COB ganó a quien todavía no había perdido y le metió 70 puntos a la mejor defensa de la competición y que hasta ayer encajaba solo 58.

Perdió demasiados balones (19) y concedió demasiados rebotes ofensivos (15) pero no permitió que los locales sacasen ventajas en el dos contra dos y obligó al equipo por Porfirio Fisac a vivir de la puntería de Carlson, Lasa o Pardina para aspirar a la victoria.

Cinco minutos tuvo el GBC en los que fue superior. Un parcial de 12 a 0 que lo puso cuatro puntos arriba mediado el segundo cuarto (27-23) al que Mitrovic puso oposición avisando de lo que estaba por venir. Al único momento de duda del COB respondió el bosnio con tres triples consecutivos (31-33).

En la segunda mitad no cambió nada. El Gipuzkoa fue a remolque y el COB encontró puntos para mantenerse siempre por delante pero no tuvo la continuidad necesaria para resolver con más comodidad.

Otro tres triples anotó Mitrovic en el tercer cuarto y dos más en el último. Un goteo constante que quedará para la historia de la liga. Kapelan se sumó el inicio del último cuarto y estiró la ventaja cobista hasta los 8 puntos (53-61). Solo quedaba cerrar la victoria y lo hizo el COB. Con agobios, como el viernes ante el Castellón, pero lo consiguió.

Una victoria que demuestra el potencial de un equipo todavía con enorme margen de mejora. El sábado (19,00 horas), más. Llega al Pazo un Melilla con problemas físicos en la plantilla y de rendimiento. El equipo de Pedro Rivero y Suka-Umu, que no jugaron ayer, es el siguiente escollo de un COB en claro crecimiento.