Mitrovic, triples como churros

Al llegar al banquillo me daban la mano y me decía que siguiese así, nada más. ¿Los contrarios? Ni una palabra, nada". Con la naturalidad de quien ha fichado tras un día en la oficina recuerda Nemanja Mitrovic uno de los recitales que ya son historia de la LEB Oro. Su 9 de 12 en triples le permite igualar a jugadores como Alberto Corbacho, Francis Sánchez o Albert Sabat.

Cuesta sacarte punta a una historia que seguro recordará el jugador del COB: "En Francia metí siete pero nueve nunca". E insiste en el discurso políticamente correcto: "¿De que habría valido si no hubiésemos ganado? Lo importante es que ya llevamos dos victorias".

El de Mitrovic es el último capítulo de una seria limitada de recitales que cada cierto tiempo genera la LEB Oro.

Tony Smith fue uno de los primeros y firmó un record que nadie ha sido capaz de igualar. El COB lo trajo a España y en Murcia firmó 11 triples una noche de abril de 1998 en la que acabó con 49 puntos.

El único capaz de acercarse fue, casi dos años después, Enrique Fernández. 10 triples al Alicante: "Lo recuerdo perfectamente. Íbamos perdiendo de bastante y fue uno de esos partidos en los que empiezan a tirar casi a la desesperada en los minutos finales. En dos minutos metí cuatro o cinco triples pero acabamos perdiendo". Enfrente estaba un Alicante que esa campaña ascendió a la Liga ACB junto al COB con Calderón como base. Sí, el de la NBA.

En nueve la lista es larga. Aunque en el banco de datos de la FEB no conste, uno de ellos fue el escolta Brett Epeheimer. Cuando jugaba en el Tenerife su victima fue el Ferrol y en los medios locales aseguraba que "aprendí a tirar desde tan lejos porque como soy muy bajito si me acercaba a canasta me taponaban". 1,80 mide. Ya se sabe que la altura en las canchas de baloncesto adquiere otras escalas.

Apellidos que suenan a añejo en una Liga por la que han pasado jugadores de máximo nivel. Algunos son hoy los que se vienen a la mente de cualquier aficionado cuando se piensa en los triples. Claro, quién si no. Alberto Corbacho.

"Cuando tienes uno de esos partidos lo notas pronto. Notas que estás especialmente fino y solo quieres volver a lanzar porque sientes que no puedes fallar", dice un jugador que a La Palma le metió nueve triples en 2006. 9 de 12. Exactamente los mismos número con los que Nemanja Mitrovic se ha presentado en sociedad en una liga que desde ahora ya lo tendrá subrayado. Uno de esos jugadores para los que los triples no tienen secretos. No hay distancia.