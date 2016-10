Sin opción de victoria

El COB encajó ante el Prat su segunda derrota de la temporada (84-72). No conocen todavía la victoria los de Gonzalo García de Vitoria. Resultados al margen, lo peor del COB fueron las sensaciones. No es que no ganase, es que no tuvo opción alguna desde el segundo cuarto. Una leve reacción mediado el primer cuarto y poco más. El equipo ourensano no tuvo ni juego ni acierto para competir con un rival que ganó con solvencia.

Mucho tiene que mejorar el COB si quiere empezar a ganar en una liga muy igualada pero sin equipos asequibles de antemano.

La puesta en escena de los ourensanos fue mala. Encajaron un 13 a 5 que obligó a pedir tiempo muerto. Con un quinteto totalmente distinto mejoraron los visitantes. Martín Rodríguez le dio alegría al juego y Hittle anotó cinco puntos casi consecutivos que anularon la renta (15-14).

Incluso se pusieron por delante los cobistas en la recta final del primer cuarto y en el inicio del segundo. Wright y Guerra anotaban bajo los aro y el Prat pasaba por los que serían sus únicos agobios (23-24).

Momento clave

De golpe el COB se fue del partido. Tomás Fernández, Kapelan y Mitrovic no vieron aro y en la zona no aparecieron las soluciones. Un parcial de 16-0 que llevó a los locales a tener 15 puntos de ventaja y la sensación de poder resolver el partido ya antes del descanso.

Apareció Mitrovic con cinco puntos consecutivos para evitarlo pero ya con una inercia muy negativa para el COB. Una dinámica que no mejoró en la segunda mitad. Los segundos 20 minutos fueron de impotencia para los ourensanos. Incapaces de bajar de los 8 puntos de desventaja (48-40) y frente a un rival que no necesitó de mucho para mantenerse siempre por delante con comodidad. 11 puntos de renta y un cuarto por jugar (63-52).

Un minuto tardó el Prat en resolver. Un triple de Pep Ortega y otro de Xavi Moix pusieron un 69 a 52 que sonaba a sentencia de un partido que se centró en lo que quedaba en conocer la diferencia final.

Tuvo tiempo el COB para maquillar el resultado incluso pensando en un average particular que nunca se sabe la importancia que pueda tener. Maquilló el marcador hasta ponerse a 8 (78-70) de la mano de Mitrovic, Guerra y Flis. Ya con el partido perdido pero al menos con el orgullo para no dejarse ir y encajar un marcador todavía más dañino para el día a día del equipo.

Ni eso. Costa anotó un triple final que hizo justicia a la diferencia que se vio en la pista. 12 puntos para un Prat infinitamente superior ante un COB que nunca tuvo continuidad en el juego y que empieza a notar las deficiencias de una plantilla con potencial para crecer con el paso de la jornadas pero en las antípodas de los equipos que aspirarán a objetivos ambiciosos. El Prat confirmó que la paciencia debe ser el mejor aliado de un COB al que todavía le queda mucho para pensar en positivo.