Mañana el COB se enfrenta al Valladolid, pero sobre todo se mide a Paco García. El técnico pucelano es la clave de un club con tres años de historia, al que llegó la campaña pasada tras descender a Liga EBA, al que ascendió y al que tiene en puestos de play off con uno de los presupuestos más bajos de la LEB Oro. Regresa a un pabellón que lo idolatró en su primera temporada y que lo despidió con pitos en la segunda.

¿Por qué aquel final?

Empezó todo mal y acabó mal. Empezamos con la enfermedad de la hija de Lucho (Fernández), que nos descolocó a todos, y luego con muchas lesiones y problemas. Empezamos perdiendo partidos muy ajustados y los refuerzos no solucionaron el problema. La directiva confiaba en mí unos meses antes, me había renovado dos temporadas, y cuando me echaron ya llevaban semanas buscándome relevo.

Pero el año anterior había sido totalmente distinto.

El primer año tenía el equipo en la mano y todo funcionaba. El segundo año nunca tuve esa sensación. Aún hace poco hablaba con alguien y le decía que este equipo que estoy entrenando ahora me recuerda mucho a mi primer año en Ourense.

¿El resumen cuál es?

Guardo muy buenos recuerdos de Ourense y también buenos amigos con los que hablo casi cada semana.

¿Regresa a Valladolid y vuelve a la LEB Oro?

Ha crecido otra vez muchísimo la competición. Es una liga muy bonita de ver y de jugar. Nosotros tenemos un presupuesto muy modesto, miramos la pela hasta en las paradas que hacemos en los viajes para tomar café. Aquí el final del club anterior todavía está muy presente.Acabó dejando 8 millones de euros de deuda y todavía está todo precintado por los juzgados.

¿Cuál es el objetivo?

Estamos en plena reconquista del baloncesto en la ciudad. Aquí hay balonmano en la élite, rugby en la élite y por supuesto siempre está el fútbol. Estamos recuperando el lugar que tenía el baloncesto.

¿Piensa en la ACB?

Esta temporada no, pero a corto plazo sí se puede pensar. Ahora todos los equipos vemos que puede ser factible ascender a la ACB y jugar en ella y eso es muy importe para la competición. Todo pasa por mantener el formato con dos ascensos y eso se consigue si nuestra Federación defiende su liga y el CSD, que a veces parece que solo quiere quedar bien con todo el mundo, se da cuenta de que sin dos ascensos no es viable el baloncesto. Me da envidia ver al Eibar en Primera División y que clubes como el Ourense no hayan podido jugar en la ACB. Lo que se gana en la pista se tiene que disfrutar en la pista y lo que se pierde en la pista se tiene que sufrir después en la pista. Hay clubes que han estado super protegidos para que no descendieran. Y esa es la verdad.

¿Mañana qué?

El equipo cree mucho en lo que hacemos. Estamos bien, pero el Ourense seguro que saldrá para arriba. Espero que empiece a hacerlo desde la próxima semana.