"Palma tiene de todo"

El entrenador del Río Ourense Termal, Gonzalo García de Vitoria, analizó las claves del importante encuentro que disputará su equipo ante el Iberojet Palma.

Un conjunto balear que lentamente va situándose en el puesto que casi todos los pronósticos marcaban. "Sí, el Palma es un gran equipo y va recuperando posiciones. Es uno de esos que todos pensábamos que estarían entre los cuatro primeros a principio de temporada y que además se ha reforzado en el mercado de invierno para llegar bien al final".

Sobre el conjunto que dirige Félix Alonso, García de Vitoria considera que "es un equipo con muchos jugadores de la liga y otros que conocía Félix de su paso por la liga portuguesa. Son uno de los cuatro grandes presupuestos de la liga y siguen aspirando a hacerse con una de las plazas con factor cancha en el play off. Va a ser un partido de máxima complicación".

Partido exigente ante Valladolid, viaje a Sevilla para medirse al líder y tres días después, choque ante el Palma. Sobre el estado de los jugadores, el entrenador bilbaíno cree que "están cansados pero bien. El partido contra Betis fue muy exigente y a la altura que estamos de la competición todo pasa factura. Hay achaques, pero es normal después de tantos partidos".

Como siempre, a pocas horas del partido, toca hablar de las claves. "Hay muchas porque Palma es un equipo con dos quintetos titulares. Tiene a jugadores de mucho nivel . Creo que tenemos que ser consistentes en defensa porque tienen muchos recursos de anotación.Tenemos que intentar no cometer errores. Ante el Betis lo hicimos bien, pero por ejemplo no estuvimos a nuestro nivel habitual en la situación de rebote defensivo, es algo que no podemos permitir ante Palma. En ataque tenemos que intentar que el juego sea colectivo y tener paciencia".

Y la pregunta más complicada ¿Cómo se detiene al Palma? "Hay que hacer muchas cosas bien. Tienen a Fran Guerra en el poste, pero además, muchas otras cosas buenas. Tenemos que asumir que ellos harán cosas bien aunque defendamos correctamente. No podemos obsesionarnos con un jugador solamente. Si hacemos eso nos pueden matar como hicieron en el partido de ida. Ten en cuenta que es un equipo para jugar la final four y van a pelear por ello. Estamos hablando de que Palma tiene de todo y bueno, no nos olvidemos".

El buen partido ante Betis puede ser un impulso, aunque García de Vitoria no quiere relajación. "Ese partido no puede llenarnos los oídos. Es verdad que a falta de 50 segundos nos podríamos haber puesto a dos y dice mucho de lo bien que competimos contra Betis, pero ya está. Cada partido es diferente. Palma tiene otras cualidades y va a ser un partido muy complicado y vamos a intentar romper la racha de no haber ganado nunca en casa a Palma".

En caso de victoria, el play off hecho, o casi. "Ganar a Palma sería dejarlos a tres victorias más el average y con eso lo tendríamos muy cerca. De todas formas no podemos pensar en ello, solo en ganar. Necesitamos al público y que nos empujen desde el primer minuto".