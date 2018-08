"Pepo" Vidal: "Siempre hay que ir a por más"

El Río Ourense Termal dio la campanada en la tarde del seis de agosto con el anuncio del fichaje del base internacional uruguayo, Santiago 'Pepo' Vidal (Montevideo, 5 de junio de 1989), procedente del Regatas Corrientes de Argentina.

Un tanto a favor del equipo que dirige Gonzalo García de Vitoria, que se adelantó a otros equipos de la competición como el Melilla o el Real Betis, que no fueron capaces de convencer al jugador.

A pocos días del nacimiento de su primer hijo, Salvador, que llegará al mundo con la camiseta del Club Ourense Baloncesto y que provocará que su llegada a la ciudad se retrase unos días (llegará a principios de septiembre tras el parto), el director de juego destaca que "fue una decisión difícil. Este primer mes estaré solo en España y en octubre vendrá mi pareja y mi niño".

Con una carrera consolidada en Sudamérica, resulta curioso el salto de continente. A ello, el nuevo base del COB responde con sinceridad: "Cuando esté allí y me conozcáis, lo entenderéis. Por mi forma de ser siempre he apostado al máximo. En Uruguay salí campeón y entendí que ya lo había dado todo. En Argentina después, nuevo desafío y jugamos la final el primer año y el playoff el segundo y comprendí que ya no tenía mucho más que aportar allí. Por eso me decidí a ir a España. Creo que es el momento de continuar creciendo, siempre hay que ir a por más".

"No todo es el proyecto deportivo"

Con más ofertas, incluso de varios rivales del COB en la LEB Oro, Vidal se decidió por la oferta de García de Vitoria porque "no todo en la vida es el proyecto deportivo. Ahora, tengo que pensar en mi mujer y en mi bebé. Me hablaron muy bien de la estructura del equipo, de la ciudad y del entrenador. También me baso mucho en la intuición y mi cabeza y mi corazón dijeron que Ourense era el lugar ideal para proseguir mi carrera y estoy seguro que no me voy a arrepentir de haber tomado esta decisión".

Sobre su conocimiento de la LEB Oro, un español fue clave en darle información y recomendar su llegada al país. "El año pasado me enfrenté en varias ocasiones con David Doblas, entré en contacto con él y me contó muchas cosas de la competición. Me ha sido de gran ayuda y me informó sobre todo lo que me iba a encontrar. Vi el playoff final entre Breogán de Lugo y Manresa pero si te digo la verdad prefiero estar ahí y encontrarme con el panorama y aprender todo día a día", afirma el jugador.

Considerado un base director a lo largo de su ya consolidada carrera deportiva, 'Pepo' Vidal se muestra abierto a todo tipo de opciones sobre la cancha. "Sé que Gonzalo todavía está armando el equipo y que todavía faltan jugadores por llegar. Por mi parte estoy para lo que el equipo necesite. Asumiré mi tarea en el equipo sea cual sea y espero aportar mi experiencia en la plantilla e intentar que mis compañeros sean cada día un poco mejores. Lo importante es que el Río Ourense Termal esté arriba y con posibilidades de ganar todos los encuentros".

Internacional con su país y ficha importante en las ventanas FIBA que continuarán en el mes de septiembre, resulta evidente preguntar por los viajes y por el posible cansancio acumulado. "Te voy a ser sincero, creo que no. La liga argentina es durísima y me explico. La pasada temporada jugué 68 partidos con desplazamientos eternos. Argentina es un país enorme y de punta a punta hay 4.000 kilómetros de distancia. He dormido muchas noches en el autobús y por eso la competición es muy exigente en lo físico. Por eso, dudo mucho que tenga problemas para compaginarlo. También te digo, veremos que es lo mejor para todas las partes".

"Tenemos que disfrutar"

Salto a Europa, toca hablar a medio plazo. "He aprendido que en el deporte es muy difícil armar un proyecto a varios años. Quién sabe lo que puede suceder. Supongamos que tengo una temporada bárbara y supone un trampolín, es algo que estaría muy bien. Sin embargo existe la posibilidad de que las cosas no salgan como espero. Aunque sin duda mi mayor objetivo es que el equipo tenga una gran temporada y que en lo personal me suponga dar un salto. Tenemos que centrarnos en disfrutar y ahí es cuando se verá nuestra mejor versión dentro de la cancha".

Y para terminar, el base uruguayo, que ya conocía la atípica temporada cobista en la 2017-2018, se muestra confiado en las posibilidades para la nueva etapa. "Lo investigué a través de las redes sociales. Sé como comenzamos y como terminamos. Miré muchos partidos, jugadores y leí un par de entrevistas en vuestro medio a Gonzalo. Me uno a su pensamiento y no quiero empezar como el año pasado y tener un buen año. Mi objetivo, es tener una buena temporada y darle a los aficionados de Ourense muchas alegrías", zanja el nuevo director de juego cobista.