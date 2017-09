El 'pisha' Orlov y 'Pumuky' Maura

El COB suma hambre a su proyecto. Más todavía. Ayer se estrenaron en los entrenamientos dos jugadores que intentarán en Ourense hacerse un hueco en el baloncesto profesional. Un ucraniano con acento de Sevilla (Volodymyr Orlov) y un balear cedido por el Estudiantes de Madrid (Alberto Maura).

Mañana debutarán en Lugo contra el Básquet Coruña en el primer partido de la Copa Galicia.

"Tengo muchas ganas, de jugar y de hacerlo bien", explica un chico con físico imponente, aspecto claramente del Este y un acento imposible de relacionar con lo anterior: "Desde los diez años he vivido en Sevilla. Con mi madre sigo hablando en mi lengua materna, para no perderla, y estoy muy orgulloso de dónde soy, pero mi estilo de vida es totalmente español", explica Orlov. Y con sus aficiones se confirma: "Me encanta el fútbol, soy 'mu der Beti'. ¿El Sevilla? Ya les gustaría tener nuestra afición".

Orlov intentará convencer a Gonzalo García de Vitoria para superar el periodo de prueba y firmar en Ourense. El caso de Maura es distinto. Él tiene garantizada la plaza, pero se conforma, por ahora, con mucho menos. Para el alero, cada entrenamiento, cada tiro, es motivo de alegría. Y no es para menos después de casi un año lesionado: "Se me fue la rodilla en el cuarto partido de liga. Al principio piensas que será poco, quizá un mes, pero luego, cuando te dicen realmente lo que tienes, es un palo muy fuerte". Ligamentos y menisco. Más de diez meses sin jugar al baloncesto que ahora ven el punto y final a la pesadilla: "Tengo unas ganas enormes. Quiero aportar frescura, intensidad, pelea por el rebote, inteligencia. Todo lo que pueda".

Mientras, a distancia, intentará seguir avanzando en su carrera de periodismo: "El año pasado estaba en la Complutense y seguiré con ella. Es mi segundo año".

"El Araberri era otra opción"

Ninguno de los dos tendrá problemas con la 'morriña'. Maura, con 17 años, dejó las islas para pelear por su sueño en Madrid. Orlov ha vivido en Huelva, Coruña y Santander buscando un hueco en el baloncesto profesional. Ahora tiene una nueva oportunidad: "En Coruña era un niño, pero eso ha cambiado. Creo que he mejorado mucho como jugador y voy a intentar demostrarlo. Tenía la opción del Araberri, pero preferí Ourense. Es un club con mucha tradición, que ha hecho cosas importantes en el baloncesto español. Espero quedarme para comprobarlo, pero por ahora el recibimiento y lo que he visto del club es inmejorable. Estoy muy contento".

