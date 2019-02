García de Vitoria: "No podemos mirar la clasificación"

Antes de disputar el partido de este sábado frente al Tau Castellón (19:00 horas), el técnico del Club Ourense Baloncesto desgranó las claves después del parón competitivo tras la Copa Princesa.

Quince días después del último encuentro, la victoria ante Oviedo, el técnico victoriano destaca que "el equipo está bien. Hemos aprovechado la semana del parón competitivo para varias cosas. La primera de ellas para recuperar jugadores de problemillas físicos a través del trabajo, luego meter en dinámica a Ablaye Sow y después corregir cosas que estábamos haciendo mal y también meter cosas nuevas. El nivel de trabajo ha sido altísimo y sobresaliente".

A pesar de la cómoda situación en la tabla (marchan quintos), el entrenador del COB evita la relajación. "Creo que estamos a una victoria del 11. El undécimo está muy cerca. Ahora jugamos contra un TAU que te puede engañar. Ahora se ha reforzado, tiene una plantilla muy larga y un equipo competitivo.

Y sobre el rival, menos confianzas a pesar de una mala situación clasificatoria. "El Castellón está en buen momento. Han ganado tres de los últimos cuatro partidos y hace un mes fueron capaces de ponerle las cosas muy complicadas a Betis. Entonces lo que quiero resaltar es que no va a ser un partido fácil, no podemos mirar a la clasificación.

Con una plantilla profunda, a García de Vitoria le cuesta elegir a los jugadores clave. "Por fuera tienen a un base de calidad como Joan Faner, en el tiro exterior juegan con cinco tíos de garantías, como Romá Bas, Danilo Fuzaro o Brano Dukanovic, una de las sensaciones de la liga. Y luego en el juego interior, pues más del o mismo. Washburn es un cinco con puntería y polivalente, Gatell es una de las alegrías de la competición y me dejo a Juanjo García que ya está al nivel que se espera después de una lesión.

En el partido de ida, el COB sumó una victoria, pero sin Dukanovic, Zabas y Gatell. Sobre el desconocimiento del rival García de Vitoria destaca que "son tres chicos nuevos. Nosotros jugamos sin Vidal y Watson, pero que duda cabe de que es importante. Hace que el planteamiento de la primera vuelta no valga y tengamos que hacer uno nuevo, es un 30% de novedades".

Por último, sobre la aportación colectiva de los jugadores del Río Ourense Termal y por dónde pasarán las opciones de victoria, el entrenador afirma que "estamos creciendo y los jóvenes están aportando cada vez más. Eso sí, tenemos que tener claro que nuestra gran virtud es que peleamos y no damos un balón por perdido. Tenemos que ser consistentes en defensa porque ellos, con el equipo que tienen, te obligan a defender desde el minuto uno a tope.

Toni Ten: "Aprietan mucho atrás"

El entrenador del Castellón elogia a un COB del que destaca su colectividad: "Para mi es una de las mejores plantillas de la liga, muy compensada y con jugadores de mucha calidad y talento. En ataque saben donde tiene que ir el balón, y cuando, como y quién debe tirar en cada momento. Juegan mucho y bien con el pase y ocupan muy bien los espacios. En defensa aprietan mucho, no es fácil meterles puntos".