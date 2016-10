Prat, adiós a la zona baja

La victoria en la cancha del Barcelona en la jornada inaugural no fue una más para el Prat. Y no solo por el triunfo sobre el otro 'filial' de la liga y en un derbi, es la primera vez que el Prat empieza la LEB Oro ganando.



Y no parece casualidad. Esta temporada el vinculado del Joventut tiene plantilla para ser ambicioso. Jugadores como Xavi Forcada, Gerbert Martí, el ex del COB Álex Ros y, sobre todo el fichaje de Pep Ortega complementan una hornada de canteranos de la Penya con presente y futuro en la Liga ACB.



"Nosotros no estamos aquí de maestros de nadie. Estamos para jugar lo mejor posible y si además los chavales creen que pueden aprender algo, mejor", dice Ortega.



Todo, en un equipo singular: "Nuestro caso no es como otros equipos que van configurando la plantilla durante el verano. Nosotros teníamos el equipo cerrado pero en toda la pretemporada nunca estábamos todos porque muchos están en el Joventut. Unos días venían unos júnior y al siguiente venían otros".



El pívot fue protagonista hace una semanas, el Breogán quiso volver a ficharlo pero tenía contrato con el Prat. Las tres partes fueron consecuentes: "No oculto que me gustaría jugar en Lugo, es una de las grandes plazas de esta liga y hubo mucha química con el club y con la afición, pero también entiendo al Prat. Todo está claro y sigo entrenando al máximo".



Mañana buscarán su segunda victoria consecutiva. Enfrente, un COB al que elogia: "Para mí tiene un equipazo, uno de los mejores equipos de la liga. Tiene un juego interior que es impresionante, todos conocemos a Kapelan, está Díaz... Tienen un equipo muy bueno. Será complicado ganarles".