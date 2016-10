Primeras urgencias para el COB

El COB busca esta noche en el Pazo (21,00 horas) la primera victoria de la temporada. El bagaje todavía no preocupa pero sí las sensaciones. Necesitan empezar a sumar los ourensanos si no quieren caer demasiado pronto en el diván para erradicar dudas y miedos.



Reciben al Castellón. Rival complicado, exigente pero también accesible. Igualado de antemano un enfrentamiento para el que no hay bajas en los cobistas.



La clave podría estar en los porcentajes. Necesitan empezar a anotar los ourensanos desde el 6,75 para ser competitivos. Solo el Huesca está tirando peor que el COB. Problema para cualquiera pero más aún para un equipo sin jugadores expertos a los agarrarse, interiores dominantes o un juego a la carrera que permita no depender tanto del tiro. 12 de 47 en triples es un lastre demasiado pesado. Mitrovic, Kapelan y Hittle tiene que aparecer para ampliar el repertorio y a la vez generar más espacios para los interiores.



Todo lo contrario le pasa al equipo que tendrá enfrente. El Castellón no está tirando mucho pero tira bien. Edu Durán, Sergio Rodríguez y Kyle Cooper serán amenaza para sus pares en un COB hasta ahora mejor en defensa que en ataque.



El conjunto convierte el partido en un buen examen para saber de qué pasta está hecho este COB. Un partido exigente contra un rival equilibrado y mucho menos presionado. La LEB Oro acaba de empezar pero sabiendo que las siguientes paradas serán ante Gipuzkoa, Melilla y Coruña todo lo que no sea ganar esta noche generaría, como diría el entrenador del COB, "ruido" nada productivo.



Bases y pívots



Christian Díaz ha tenido problemas a lo largo de la semana que seguro le impiden están en sus mejores condiciones pero el base canario es imprescindible para su equipo. El canterano Martín Rodríguez está respondiendo pero es el titular quién debe dar un paso adelante. No está todavía cómodo en el juego y eso lo nota el equipo. Tiene que volver a ser el base valiente y creativo que puso en pie el Pazo en su anterior etapa. Seguro que con él jugando al nivel para el que está capacitado subirán mucho las opciones del COB.



Algo parecido pasa con Devin Wright. Guerra y Flis están aportando pero el ex del Breogán tiene que hacer acto de presencia. Ante el Castellón tiene pares a los que debe castigar bajo los aros.



Dos jugadores que escenifican el salto de nivel que todavía puede dar el COB y que le permitirá pasar de competir a ganar. Teorías al margen, lo que necesitan los ourensanos es acercarse un poco más a lo que puede dar. A veces, solo porcentajes.

Gonzalo García de Vitoria

El entrenador del COB sabe que las dos derrotas iniciales condicionan al equipo: "Está claro que según pasan las semanas la tensión por ganar se convierte en necesidad". Pero le quita hierro: "A día de hoy todo está muy bien, tenemos el apoyo total de los jefes y sabemos dónde estamos. Volvemos al Pazo y tenemos muchas ganas de ganar un partido".

Gonzalo García de Vitoria es optimista a poco que el equipo mejore ciertos aspectos del juego: "En el momento donde mejoremos cosas que vamos a hacer bien los resultados cambiarán. Ante el Prat fallamos diez canastas debajo de la canasta, cinco triples librados y diez tiros libres".

Pazo, 21,00 horas.