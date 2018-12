El principio del fin para un Prat justito en casi todo

¿Es el "principio del fin de un equipo que la pasada temporada tocó techo? Quizá sea muy pronto para propagar un certificado de crisis para Prat, pero sí es cierto que el "principio del fin" no deja de ser una suposición que suele acompañar los cambios negativos en algunos parámetros de la gestión de un equipo que la pasada temporada había tocado techo disputando el play off de ascenso.

Es indudable que la vuelta a cobijarse bajo el manto de un Joventut, como muchas dudas en su continuidad, malos resultados y más limitaciones económicas, en nada favorece a su vinculado, como ayer quedó demostrado en su paso por el Pazo. Excesivamente limitado. Sin mucho ánimo y por, faltarle, hasta la camiseta del joven Musa que saltó a la cancha con la de un compañero dada la vuelta.

Dicho esto hemos de decir que sin defensa no hay paraíso. De poco vale el talento ofensivo si atrás no estas centrado. De tal modo el técnico ourensano tuvo que recurrir a su segunda linea surgida desde el banco, con Watson y Muratovic al frente, para finalizar un trabajo que había iniciado del mejor modo un COB a la carrera, bajo la dirección de Pepo Vidal, a quien no le hace falta anotar puntos para descoordinar al rival y favorecer el trabajo de sus compañeros. Continuado por Rozitis. Diferencias iniciales que sin ser abusivas, tampoco lo eran preocupantes, en los momentos de mayor ajuste.

Una lectura para el futuro. Si el techo de un equipo está allí donde lo determine las decisiones de sus jugadores y técnicos, Gonzalo García de Vitoria, acertó en otorgar su confianza a los más esforzados.