El COB, “rumbo á tempada que vén”

"Poñemos rumbo á tempada que vén". Así de rotundo se muestra el presidente del COB, Camilo Álvarez confirmado la información publicada el jueves en el diario La Región.

El máximo dirigente cobista cerró ayer en Santiago los últimos detalles para ponerse al día con Hacienda y desbloquear las ayudas institucionales que le correspondan al club. El COB está oficialmente al corriente de pagos con las obligaciones tributarias, con Hacienda y también con la Seguridad Social. Eso supone que ya podrá recibir los casi 43.000 euros de patrocinio de la Xunta de Galicia.

Además, el club formalizó la solicitud para recibir la subvención competitiva que le corresponda por parte del Concello de Ourense, pero nunca recibiría antes del inicio de la próxima temporada.

"Costounos moitas horas de traballo e de esforzos, de falar con moita xente, pero a tempada 2016/2017 témola pechada. O clube está ao día e xa so pensamos no ano que ven", decía Álvarez a primera hora de la tarde. E insistía: "Queremos mandar unha mensaxe optimista á afeción. Estivemos moitos días sin dar noticias, pero estábamos traballando polo futuro do clube. So temos unha idea na cabeza, inscribirnos o antes posible na LEB Oro, volver a facer un proxecto humilde pero ilusionante e que Ourense siga tendo equipo de baloncesto".

Dos caminos paralelos

El presidente del COB se reunió ayer con uno de los máximos accionistas, la Diputación, y el lunes lo hará con el otro, el Concello. También el lunes, Álvarez tiene cita con varios empresarios ourensanos. Siempre enfocado hacia el futuro a medio plazo y con una línea totalmente continuista.

Mientras la actual directiva traza el plan para la próxima temporada, el club sigue pendiente de una opción de compra. Esta semana habrá una reunión.

"Pedíronnos máis información, ter máis datos da situación real do clube. Agora xa toca dar pasos adiante ou non, saber cal é realmente o seu interese no COB", explica Camilo Álvarez, que deja claro cual es el punto básico para empezar a negociar: "Si hai xente que de verdade está interesada en poder levar adiante o clube e cun proxecto mellor que o que podemos ofrecer os que estamos aquí a día de hoxe, nós so imos a axudar. Eso sí, o clube non se pode mover de Ourense, eso non se toca. O importante é o ben do clube e que sexa un clube para que o disfruten os ourensáns".

La reunión se celebrará en Vigo y el grupo empresarial tiene buena parte de su mercado en Estados Unidos y en el Caribe además de haber tenido presencia y experiencia en algún club de baloncesto nacional de primer nivel.

Álvarez no se moja, pero deja claro que no cerrará ninguna puerta: "Toca saber si van realmente en serio ou non. Imos poñer toda a información sobre a mesa e eles dirán a qué están dispostos".

Ayer se produjo una nuevo contacto, pero desde el club dejan claro que de ahora en adelante cualquier negociación tendrá que llevarse ya de forma presencial.

Una vez solucionados los trámites tributarios y con la plaza garantizada, el nuevo grupo inversor solo tendría que hacerse cargo de la inscripción en la LEB Oro y de negociar con el actual presidente como acreedor particular.

Concello, Diputación y la Asociación de Constructores, los tres máximos accionistas y que garantizarían el control del club, no podrían tampoco trabas a la venta del COB.