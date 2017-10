El COB encajó en Azpeitia su tercera derrota de la temporada. No conoce todavía la victoria y, lo que es peor, no tiene casi tiempo para trabajar en una mejora necesaria y cada vez más urgente. El domingo llega al Pazo el Básquet Coruña y el cuerpo técnico cobista tiene claro qué es lo más importante de cara a ese partido. Y no se entrena ni se compra.

"No podemos ponernos nerviosos. Ya avisamos antes de empezar la liga que lo normal es que pasase lo que está pasando y la liga tampoco ayuda porque ha subido mucho el nivel. Lo peor que nos puede pasar es que aparezcan los nervios. El equipo mejorará, pero cuando te tiemblan la muñeca o las piernas ya es otra historia", avisa el entrenador cobista, Gonzalo García de Vitoria.

Ante el Iraurgi, el COB tiró una ventaja de 16 puntos al inicio de partido y poco a poco se fue marchando del partido. El entrenador no pone excusas a la derrota, pero destaca una distinto rasero arbitral importante: "Nos cargamos muy pronto de faltas y luego era imposible defender. Ellos tiraron 30 tiros libres y nosotros 13. En un partido tan igualado esa es mucha diferencia". Pero reconoce que la clave está en los errores propios, también en los tácticos: "Tenemos que seguir evolucionando y progresando. Ya estamos buscando fórmulas para que nuestros pívots reciban más cerca del aro, para que Ahonen tenga distintas salidas o para que Reggie (Johnson) esté más cómodo en la pista".

Con el base norteamericano habló personalmente tras el partido. Es consciente de que la dirección es uno de principales agujeros que tiene el equipo. Ni Johnson ni Martín Rodríguez están jugando bien en las tres jornadas disputadas: "Todos tenemos que crecer y lo haremos. Tenemos que preparar nuestras armas y trabajar, nada más. No podemos hacer otra cosa".

Trabajo técnico y táctico, pero enfocado en lo único importante en el deporte profesional: "Tenemos que ganar. Luego, cuando lo hagamos, podemos pensar en jugar bonito o en formar jugadores o en cualquier cosa, pero lo único importante es ganar". Y añade: "Tenemos que pensar en ganar 12 partidos para salvarnos y el primero que vamos a intentar es contra el Básquet Coruña".

El Breogán ficha a Sulejmanovic

El Breogán ya tiene el interior que completa su plantilla. El club lucense confirmó la cesión de Emir Sulejmanovic, un pívot bosnio de 2,06 formado en el Barcelona y debería dar un importante salto de nivel al equipo entrenado por Natxo Lezcano.

Sulejmanovic, interior de 22 años fichado este verano por el Fuenlabrada del Cibona de Zagreb croata, no había tenido minutos en las tres primeras jornadas de la Liga ACB en el equipo fuenlabreño que dirige el argentino Néstor García.

Tras esta decisión, el ala-pívot disputará esta temporada la segunda categoría del baloncesto español, y podrá volver la próxima campaña al Fuenlabrada, con el que firmó un contrato de dos años.

Victorias de Manresa, Lleida y Palma

La tercera jornada de la LEB Oro se completó ayer con tres partidos. El Manresa ganó con facilidad al Castellón (93-62), el Lleida lo hizo a domicilio en Lleida (64-73) y el Palma al Cáceres (69-64).