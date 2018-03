Camilo Álvarez, presidente del COB: "Saldremos y con más presupuesto”

El presidente del Club Ourense Baloncesto, Camilo Álvarez, y el entrenador del primer equipo, Gonzalo García de Vitoria, estuvieron anoche en Telemiño, en el programa +Deporte, para analizar el presente cobista. También dejaron apuntes de un futuro esperanzador en todos los frentes.

"Ahora más que feliz estoy relajado. Tenemos un proyecto encauzado, también económicamente, y ahora solo pensamos en ganar el viernes al Cáceres y disfrutar de lo que nos queda de temporada", aseguró el presidente.

Los dos lo han pasado mal. "Sentíamos que le estábamos fallando a nuestra afición. Tiene mérito haber salido de ahí abajo, pero más aún cómo estamos saliendo", dice el entrenador.

Los dos son pilares de un proyecto que, por primera vez en muchos años, no piensa solo en la vuelta de la esquina: "Ya cuando entrenaba al Melilla se hablaba cada verano de que el COB no iba a salir a competir". Y por primera vez eso no pasa. Lo deja claro el presidente: "Después de seis años en los que siempre hemos puesto en duda si salíamos o no, puedo decir que el año que viene el COB estará en la LEB Oro y que lo haremos con algo más de presupuesto". Aunque ese paso adelante condicione el futuro a corto plazo: "No queremos ningún tipo de sobresalto económico y el play off no va a poner en riesgo la continuidad de proyecto. El play off, si nos clasificamos, tendría un coste extra. Una institución (Diputación) cumple siempre y la otra (Concello) la necesitamos si queremos jugar el play off".

"Ourense merece baloncesto"

Camilo Álvarez asegura que lleva "un año sin descansar. Desde que acabamos la temporada pasada hasta ahora. Todavía estamos pagando los costes del último play off y tengo un aval en la Federación de 150.000 euros que no vamos a poner en riesgo. Jugar un play off supone una mensualidad más para toda la plantilla".

Un aviso con tiempo para patrocinadores que se quieran sumar al proyecto y, sobre todo, para uno de los máximos accionistas. Aunque el presidente prefiere centrase en lograr el objetivo, la permanencia: "Le pido a la gente que vaya el viernes al Pazo, que nos ayude a conseguir la victoria número 12. Es el partido más importante que nos queda. Queremos repetir los 3.000 aficionados que estuvieron en el último partido contra el Prat y que sean partícipes de conseguir el objetivo. Gracias en mayúsculas a esta afición que no nos ha fallado nunca. En Ourense tenemos dos cosas, el COB y las Burgas. Hay que respetar al baloncesto en esta ciudad. Ourense merece baloncesto".