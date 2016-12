Ganar en Burgos supone subir un peldaño más y no solo en la clasificación. Sumar esta noche supondría que el COB aspiraría al liderato tras ganar ya a uno de los mejores equipos de la competición, a domicilio y con la carrera por disputar la Copa en su recta final. Todo eso lo sabe bien el cuerpo técnico cobista.



"No quiero pensar en la clasificación. En esta liga todo puede cambiar en un mes malo o con una lesión. Lo único que pensamos es que es un reto importante. Tenemos la posibilidad de ganar en una pista muy complicada y ante un rival que tiene muchas cosas de equipo grande. Lo que no vamos a hacer es echar a volar la imaginación y a pensar en cosas que no tocan ahora", dice Gonzalo García de Vitoria. Y añade: "Nuestro objetivo tiene que seguir siendo la permanencia y cuando antes la consigamos, mejor. No vamos a ponernos límites pero no podemos caer en el error de olvidar quienes somos".



La temporada pasada ambos equipos se dieron un empacho tras enfrentarse también en un play off a cinco partido. Ahora han cambiado mucho las plantillas pero se mantienen los entrenadores. El del COB teme dos aspectos en los que brilla su rival: "Son el mejor equipo de la liga en el rebote defensivo. Tres de cuatro rebotes en su aro los capturan. Y además tienen un batería enorme de tiradores. Esas dos cosas te obligan a estar muy acertado, porque no tienes segundas opciones, y a tener mucho cuidado, porque una buena racha te sacan del partido. Además, tenemos claro que no podemos dejar que jueguen a campo abierto. Van a ser seguro uno de los cuatro o cinco primeros clasificados cuando acabe la liga".



Precaución por el nivel del Burgos pero optimismo por el momento que atraviesa el equipo ourensano. García de Vitoria descarta cualquier tipo de actitud que no sea de máxima concentración: "Somos muy conscientes de lo que somos, de todas las limitaciones que tenemos. Somos un equipo humilde y además soy muy pesado diciéndoles todos los días todo lo bueno que tienen los rivales. Creo que vamos a salir muy metidos en el partido".