"Será tan difícil como Palencia"

El Río Ourense Termal busca en Vitoria un triunfo que lo asentaría en la zona de play off de ascenso a la Liga ACB y que supondría el tercero consecutiva. Su entrenador, Gonzalo García de Vitoria, descarta cualquier tipo de euforia tras el triunfo de la pasada jornada en Palencia.

"Tenemos claras nuestras debilidades y nuestras virtudes y una de ellas es la humildad y saber lo que somos. Sabemos que el Araberri tiene muchos puntos fuertes y que jugamos fuera de casa. Sabemos que ganar será tan complicado como ganar en Palencia", dice el técnico cobista.

Respeta mucho a un rival que ha sido demasiado irregular hasta ahora: "Es un equipo que quiere atacar desde el primer momento. Es el equipo que más tiros gasta de la liga y que juega siempre a un ritmo muy alto. Tienen cosas para poder ganar a cualquier equipo de la liga y ya lo han demostrado ganando en la pista del Bilbao". Y añade un dato revelador de lo que se van a encontrar esta tarde en el pabellón de Mendizorroza: "De los siete jugadores con más minutos de la liga cuatro son del Araberri. Es un equipo con las referencias muy marcadas. Tienen al máximo anotador de la liga, a un alero que es uno de los mejores reboteadores de la competición (Federico), a un buen intimidador (Okoroh), a un jugador con facilidad para robar balones (Kamba)... Tienen muchas cosas y jugadores que vienen a la liga a demostrar su nivel".

Junior Robinson

El base titular del Arabarri es la sensación de la liga. Un jugador con reconocimiento mediático a nivel nacional desde la primera jornada de competición: "El impacto que tuvo en la liga fue muy fuerte, había un momento en el que llevaba casi 40 puntos de media. Es un jugador que mide 1,60 y salió en todas las televisiones. Eso ha ayudado a darle todavía más publicidad a la liga".

Junior Robinson es una de las claves del partido, pero Gonzalo García de Vitoria lo relativiza: "Tenemos que respetar nuestro plan de partido y no obsesionarnos con Robinson. Debemos cuidar su rebote ofensivo y que no roben muchos balones. Robinson está claro que es fundamental para ellos, pero si anota, que lo hará, que no lo haga con porcentajes altos".

Antonio Herrera

El Araberri buscará romper una racha de cuatro derrotas consecutivas. Su entrenador, Antonio Herrera, elogia a un COB que espera 'crecido': "Vienen de hacer un gran partido en Palencia y vienen con mucha confianza. Tienen jugadores con calidad y que conocen bien la liga. Es un rival muy complicado y que no te deja cometer errores". Ahí cree que puede estar una de las claves: "Tenemos que mejorar respecto a los últimos partidos y minimizar nuestros minutos malos. Debemos tener más concentración durante más minutos".

Debutará Marcos Portález: "Llega a un equipo hecho y con la ideas claras. Debe ir buscando su hueco y nos darán más competencia".