Sobrenatural, matador Watson

Su primer partido con el COB fue en Marín, ante el Básquet Coruña en la Copa Galicia y ya realizó dos mates espectaculares. Fue la carta de presentación de un jugador que, pase lo que pase, ya quedará en la vitrina del Pazo. Earl Watson no tiene precedentes, ni en su club ni en la liga. Promedia 2,22 mates por partido.

"Estoy aquí para hacerlo lo mejor posible y si con mi juego hago feliz a los aficionados yo también soy feliz", comenta un jugador que trató de disimular una lesión por miedo a ser cortado. De jugar y rendir estando lesionado. De machacar dos veces el aro del Canoe estando cojo.

En su equipo hay jugadores y entrenadores que llevan muchas temporadas en la LEB Oro. Ninguno recuerda un poderío parecido y los números le dan la razón a la memoria. La facilidad de Watson para machacar es innata: "Con 14 años un compañero en el colegio me dijo que lo intentase. Fuimos al gimnasio y machaqué sin problema. Nunca me ha gustado mucho el trabajo de pesas y mucho menos en las piernas. Sinceramente creo que Dios me ha bendecido con ese don". Ahí empezó su idilio con una faceta del juego que es seña de identidad del baloncesto.

La lista de "matadores" en la LEB Oro tiene nombres históricos, pero Watson los pulveriza a todos. Nadie ha superado los dos mates de media por partido y el jugador del COB avisa: "En el instituto hice más mates en alguna temporada". Y recuerda uno especialmente: "Fue un pase que me dio el base y machaqué en la cara de un defensor. El chico pidió que lo cambiasen, se quitó la camiseta y se marchó para el vestuario. No quiso seguir jugando".

En el último partido de liga, ante el Huesca, acabó con cuatro mates. Es la tercera vez que lo consigue esta temporada y la confirmación de que estamos ante un jugador diferente. Su facilidad para machacar no tiene límites: "Quiero seguir mejorando y seguir aprendiendo. Eso es lo que intento cada día. Si hago mates, mejor, pero quiero ser mejor jugador".

Los supera a todos

El Pazo y Ourense fueron durante muchos años envidia del baloncesto nacional por la espectacularidad de su equipos. Chandler Thompson o Darrel Armstrong ganaron el concurso de mates de la Liga ACB; Federico Kammerichs, el de la Liga LEB y otros como George Ackles o Aaron Swinson se acercaron a los dos mates de media vistiendo la camiseta cobista. Watson va camino de hacer historia esta temporada, pero sobre todo el COB ha recuperado parte de su idiosincrasia.

"En algunos pabellones gustan los tiradores, en otros los bases... Aquí, en Ourense, siempre han gustado los jugadores de este tipo, la espectacularidad", decía Gonzalo García de Vitoria. El técnico lo fichó este verano recomendado por su excompañero en Grecia Roope Ahonen y Earl Watson no lo dudó tras unos meses en el baloncesto marroquí que no olvidará.

El 1 de octubre de 1994 Chandler Thompson acabó el partido del Coren contra el Barcelona en el Pazo con 27 puntos y 7 de sus 11 canastas de dos puntos fueron mates. Un récord que todavía nadie ha superado. Un reto para un jugador capaz de situarse a la altura de los mejores matadores de la historia. ¿Lo conseguirá?