Es una pena que el primer partido en casa sea entre semana, pero estoy seguro de que nuestros aficionados van a responder. Necesitamos sentirnos apoyados". El capricho del sorteo marca la puesta en escena del Río Ourense Termal ante sus aficionados. Un hándicap para el equipo local que no pasa por alto el entrenador cobista, Gonzalo García de Vitoria. Un problema que no sale en las estadísticas: "No me gusta, pero es lo que hay y con eso tenemos que lidiar".

El estreno en el Pazo está marcado para el COB por el calendario. Complicará el brillo del envoltorio, pero no resta alicientes al contenido. Los más fieles empezarán a comprobar qué tipo de LEB Oro espera esta temporada: "Estoy seguro de que vendrá gente igual. Ya en el amistoso contra el Marín hubo muy buen entrada y seguro que vienen". Y añade: "Será un partido muy complicado. Canoe ya mostró ante Palencia lo que busca con su juego y la calidad de sus jugadores".

Una generalidad que desmenuza haciendo hincapié en el estilo de juego de los madrileños y también de alguna de sus individualidades.

"Se sienten muy cómodos jugando a la carrera, en transición e incluso en el desorden. Tiene un estilo que pueden mantener con el bloque de la temporada pasada y fichajes como el de Lobo se adaptan perfectamente a lo que buscan", dice García de Vitoria. Y le sirve para mandar un aviso: "Tenemos que ser muy intensos desde el primer minutos. Nos van a obligar a estar muy bien defensa y a estar muy concentrados tanto en el balance defensivo como en la actividad de uno contra uno. Corren mucho y con muchos jugadores".

En el uno por uno del Canoe hay dos jugadores que destacan sobre el resto. El ex Ander Martínez "está jugando muy bien y con mucha confianza" y el pívot Tyson Pérez "tiene muchos tiros asumidos. Es un jugador muy habilidoso en el uno contra uno y muy complicado de defender".

Mirándose el ombligo, el técnico destaca la importancia de "estar todavía más ordenados de lo que lo estuvimos en Granada. Tenemos que seguir mejor el plan". Y añade: "Nosotros también queremos correr y en Granada no lo hicimos. No queremos que el partido sea una locura, pero hay que correr".