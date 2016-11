A por la tercera en siete días

La LEB Oro adquiere ritmo NBA. Tres partidos por semana son demasiados para apostar por la lógica y más aún en una liga ya de por sí propensa a las sorpresas. El COB recibe en el Pazo (19,00 horas) a un Araberri con los mismos números. El pronóstico, imprevisible.



Anoche Marín, Melilla y Gipuzkoa ya avisaron de la influencia en el juego que suponen tantos partidos. Imposible mantener la exigencia y la concentración para plantillas que no están diseñadas para estas apreturas.



El COB llega al alza al partido pero no mucho más que su rival. Los dos buscan su tercera victoria de la semana. Un pleno que los asentaría en puestos de play off. Solo será uno.



La diferencia quizá la marque la continuidad. Y ahí el COB debe intentar imponer su mayor profundidad de banquillo. Las lesiones dejan a los visitantes con dos rotaciones y un quinteto inicial de garantías. Sin 'treses' altos y con una retahíla de 'combos' que garantizan puntos sin descanso. Berhanemeskel tira, Hearst encara, Alvarado defiende y dirige y Panantoniou decide. Mucho que defender tiene ahí el COB aunque sin nada que desmerecer. Aún con el extraño caso de un Mitrovic demasiado distante entre la solvencia como visitante y la discreción como local. El alero tiene que aparecer en cualquier momento también en el Pazo. A su lado, un Kapelan siempre dispuesto a la fiesta y un Díaz cada vez más líder, más eficaz. Los tres fueron clave en la victoria lograda en Palma. A Jukic no se le pedirán puntos pero sí que sea incisivo ante pares que no tiene en la defensa su mejor virtud. Hittle es caso aparte. Un especialista capaz de anotar 15 puntos en un cuarto y pasar luego varios partidos sin anotar.



El juego interior



Pero quizá donde más tiene que insistir el COB sea de nuevo en la zona. Rowley es el único pívot con centímetros para defender a un Fran Guerra lanzado. El canario es uno de los jugadores más en forma de la competición y no debe conformarse con ello. Lo tiene todo para dominar la LEB Oro y a ello debe aspirar. Si mantiene su nivel es todo mucho más fácil para el COB. Si además Wright confirma su progresión el Araberri lo pasará muy mal. Porque Cvetinovic marca diferencias pero atrás le costará e Iván García pagará peaje en defensa ante tres de las cuatro piezas interiores ourensanas.



Dos equipos que juegan un baloncesto para disfrutar del partido. Dos alternativas a los clubes diseñados para estar arriba y que por ahora mantienen el ritmo. La LEB Oro no se detiene y el COB busca una victoria más en ante una afición que empieza a creérselo. El peligro es que lo haga el equipo.



Pazo Paco Paz, 19,00 horas.