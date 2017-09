El COB trabajó ayer en doble sesión, descontando ya las últimas hojas del calendario de cara al inicio liguero del sábado (20:00 horas) en Lugo. Necesitan los ourensanos acelerar el ritmo para intentar competir contra uno de los favoritos al ascenso a la Liga ACB, el Breogán.

"Si comparamos con la temporada pasada llegamos peor. Si comparamos con hace dos (donde solo entrenaron dos semanas) estamos claramente mejor (se ríe). ¿Sobre diez? No creo que lleguemos a cinco. Todavía estamos verdes, pero estamos trabajando duro para mejorar", analiza el entrenador del COB, Gonzalo García de Vitoria.

Hoy se incorpora a los entrenamientos Abdoulaye Ndoye y con el pívot se completa la plantilla. Orlov se quedará, por ahora: "Somos los que estamos. Con Orlov vamos a intentar ayudarle para él nos ayude a nosotros".

Los dos pívots serán clave para un equipo que tiene claro su estilo de juego: "Queremos correr, queremos tener un ritmo de juego muy alto, aunque eso nos está provocando tener demasiadas pérdidas de balón". Y añade: "Lo que más nos falta en este momento es conocimiento del juego, pero es normal. Somos un equipo muy joven, con muchos jugadores nuevos y no hemos tenido tantas semanas de pretemporada como otros equipos. Pero esto no es como empieza...".

Reconoce que ha ido haciendo terapia de grupo con la plantilla que ha confeccionado: "Todos los que llegan son ambiciosos. Eso es algo bueno. Todos saben que hace tres años ascendidos y que los dos últimos años hemos jugado el play off de ascenso, pero les estamos explicando que somos un club modesto y que tenemos uno de los presupuestos más bajo de la liga. Y lo van entendiendo, aunque eso no quiere decir que no podamos hacer de nuevo una gran temporada".

El sábado buscarán la primera victoria, pero sabiendo que el rival es "muy bueno, tienen una equipazo. Nos han sacado del campo dos veces en una semana y quizá el ver que casi le ganan al Obradoiro demuestra que no es que estemos mal, es que ellos son muy bueno. Vamos a ver como les competimos".