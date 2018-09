Los resultados y el juego en pretemporada carecen de la relevancia de lo que pasa en la liga. Siempre queda el "esto acaba de empezar" y el "nos queda mucho que mejorar" como comodín para cualquier equipo y cualquier deporte.

El COB no habita un mundo distinto y ni el juego de la segunda mitad descorchó champán ni las derrotas anteriores le habían hecho reservar cita en el diván.

Gonzalo García de Vitoria tiene galones en el club y en la liga para saber mejor que nadie cómo dirigir esta parte del camino: "Lo que vimos es la idea que tenemos para el equipo, pero estamos verdes. Antes del partido podía pensar que estábamos demasiado lejos de los objetivos que nos marcábamos y quizá estábamos equivocados. Ahora no puedo pensar que estamos muy bien porque sabemos que quedan muchos aspectos del juego que puntualizar".

Vamos, lo de siempre y lo de todos. Pero la imagen del miércoles en Riazor no es un partido más. Más importante que la forma de ganar fue todavía el no repetir la de perder.

"Nos da un poso de confianza que es muy importante. Habíamos jugado dos partidos contra equipos de nuestra liga y no habíamos competido. Perder por 20 otra vez habría creado una sensación de dudas. Los jugadores escuchan y creen en lo que hacen pero si no ganas o no compites siempre genera dudas. Es lógico".

El recital ofensivo de la segunda mitad (56 puntos) se pareció, y mucho, a algunos partidos de la pasada temporada. A esa segunda vuelta en la que el COB parecía, por momentos, invencible: "Veremos lo que somos capaces de construir. Todavía nos estamos conociendo y es imposible pronosticar a lo que podemos llegar".

El alma del equipo

Ahí entran en juego aspectos que van más allá de las estadísticas. El primero es fácil de entender: "Casi no hemos podido contar con Jhornan Zamora en toda la pretemporada y para nosotros es un jugador muy importante. Primero se fue con la selección y ahora se ha lesionado. Vamos a ver cuando podemos tenerlo para construir nuestro juego un poco mejor".

El segundo tiene respuesta de puertas para adentro: "La temporada pasada tuvimos muchos problemas, pero el grupo humano era extraordinario y eso fue clave para luego salir adelante. Cuando estábamos ganando los jugadores jóvenes seguían apretando en cada entrenamiento y a veces no jugaban ni un minuto. Rokas (Uzas) podía jugar bien o mal pero en el día a día era muy importante. Y así muchas más cosas". Y añade: "Esta temporada todavía tenemos que conocernos. Hemos tenido momentos malos en los días anteriores y hemos respondido bien. Veremos. Tenemos que ver qué líderes tenemos, cómo responden los que menos jueguen, cómo responde el grupo cuando sean momentos malos".

"La defensa"

En lo tangible, en la pizarra, el triunfo en el trofeo Teresa Herrera sirve para ilusionar todavía más con una plantilla que permite pensar en un margen de crecimiento enorme. Su entrenador, por ahora destaca "la defensa". Lo que menos se aplaude: "En los primeros minutos no estuvimos bien. Sobre todo no estuvimos intensos en la defensa de uno contra uno. En la segunda mitad estuvimos muy bien atrás. Es algo en lo que estamos insistiendo mucho en los entrenamientos y la verdad es que defendimos bien muchos minutos".

Eso fue el miércoles. Este jueves ya tocó volver a sudar en el Pazo, mañana otro partido y en nueve días a Granada. Cuando se acaba la teoría.