"Si trabajamos tendremos opciones"

El Río Ourense Termal busca en Lleida una victoria que se antojaría muy importante para clarificar el camino al play off de ascenso.

El equipo ourensano llega con la baja de Pepo Vidal: "Para nosotros cualquier jugador es importante y más aún los que tienen tanta experiencia. Cuando nos convocaron a tres jugadores, visto lo visto, estamos bastante bien".

Se enfrentan a un equipo similar en presupuesto, plantilla y casi en resultados: "El Lleida ha mejorado respecto a la primera vuelta, aunque esté peor clasificado. Son más consistentes y juegan cada vez mejor. Lo único en lo que han empeorado es en los porcentajes de tres puntos, pero eso no es controlable. Es un equipo muy bien trabajado y son una de las buenas defensas de la liga. Estoy seguro de que tanto ellos como nosotros firmaríamos esta posición antes de empezar la liga".

Gonzalo García de Vitoria avisa de las dificultades del partido. Empezando por el factor pista: "El Barris Nord es uno de los pabellones más bonitos y a la vez más complicados de jugar. A esa pista gusta ir a jugar aunque la gente esté muy encima y apriete mucho durante todo el partido. Si ganamos allí será una victoria de muchísimo mérito".

Tiene claro por dónde puede pasar la victoria: "Esperamos estar con la energía necesaria. Luego puede pasar que no nos salgan las cosas que hayamos trabajado o que no nos entren los tiros, pero lo que no nos puede faltar es la energía, que además es una de las mejores cosas que tiene este equipo durante toda la temporada". Y añade claves específicas: "Están muy bien en las dos mitades del campo. Tienen muy buenas referencias a las que dar el balón. Lo más importante es saber leer a lo que nos estén jugando en cada momento. Luego, tener energía y que no anoten desde sus puntos fuertes y saber leer su defensa para jugar con paciencia".

Está convencido de que su equipo dará la talla: "Este equipo tiene una cosa muy buena y es que después de cada derrota hemos aprendido y hemos mejorado. Vamos mentalizados y bien preparados. Lo que podemos controlar es trabajar y si lo hacemos bien tendremos nuestras opciones. En esa liga si no eres muy, muy bueno es imposible que ganes un partido sin trabajar muy duro. Y ni eso, porque el Betis lo es y trabaja tan duro como cualquiera".