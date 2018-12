Turno para el COB para reivindicarse en Palma

La LEB Oro no para. No importan las ventanas FIBA o que las plantillas de muchos equipos de la competición estén mermadas por las bajas, la undécima jornada de competición vuelve hoy a la cancha para el Río Ourense Termal, que desde las 18,00 horas (sin retransmisión televisiva) se enfrenta en las Islas Baleares al Iberojet Palma, en el que milita el excobista Fran Guerra.

Ilógico y difícil de asumir, el Club Ourense Baloncesto disputará su tercer encuentro en apenas ocho días ante uno de los equipos más en forma de la competición el Palma de Félix Alonso.

Tres victorias en los últimos cuatro encuentros, la última en una apretada prórroga a domicilio frente al Palencia, hablan del potencial de un equipo llamado a pelear por el play off de ascenso, pero que ahora mismo marca el límite en la novena posición con el mismo bagaje que los ourensanos (cinco victorias y cinco derrotas).

A este encuentro, el COB llega con la necesidad de mejorar la imagen defensiva mostrada en los dos primeros cuartos del partido frente al Betis, un choque condicionado por las bajas de Pepo Vidal y Jhornan Zamora (en este encuentro tampoco estarán disponibles), pero que no sirvió como excusa al técnico, Gonzalo García de Vitoria, que criticó con dureza el partido realizado ante un equipo visiblemente superior, en plantilla y juego.

De esta forma, nueva oportunidad de reivindicarse para algunos de los jugadores menos habituales en minutos en la plantilla cobista.

Javon Masters deberá asumir un rol más protagonista en ausencia de Vidal, pero con más criterio a la hora de organizar el juego de un COB que debe recuperar la intensidad defensiva de jornadas anteriores. Enfrente tendrá a uno de los buenos bases de la competición, el retornado de la emigración deportiva Álex Hernández, que con el lucense Erik Quintela forma una buena pareja de directores de juego.

En la anotación (son uno de los que más puntos suman por choque), un rival temible desde la línea de tres puntos. Biviá o el norteamericano Gilbert promedian casi un 40% desde la línea de tres, por lo que los Ott, Rodríguez o Stefanuto deberán aplicarse para evitar que anoten con comodidad.

En la parcela interior, menos dudas. Por segunda vez consecutiva los jugadores de la pintura ourensana estarán al 100%. La esperanzadora reaparición del pívot Earl Watson ante el Betis (lo mejor junto a los minutos en pista de Pluta y Stefanuto), sumado a el buen estado de forma de Davis Rozitis, que ha hecho que sus dobles figuras se hayan convertido en normalidad, pondrán en jaque a dos de los mejores jugadores de la LEB Oro, el canario Fran Guerra (que promedia más de 20 de valoración por partido) y el norteamericano Raven Barber, un portento físico con mucha movilidad. Para frenar al excobista será necesario ver la mejor versión de un irregular Van Wijk, que ante el Betis no tuvo protagonismo y de los hasta ahora discretos Muratovic y Okeke.

En Son Moix, el Río Ourense Termal tiene la oportunidad de reivindicarse y demostrar que las bajas no son excusa. No lo fueron en ocasiones anteriores, hoy no deben serlo para intentar engancharse a los puestos de play off de ascenso a la ACB.