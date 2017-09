Un clásico, en la semis de la Copa

Nunca es un partido más. No importa la competición o el momento de la temporada que sea. El clásico del baloncesto gallego siempre es una cita interesante. También la de esta noche en Marín (21:00 horas). Un partido COB-Breogán garantiza rivalidad y pasión. Lo de menos, que esté en juego el pase a la final de la Copa Galicia, que también.

La última toma de contacto fue el pasado domingo en Lugo. La próxima, el sábado día 30, ya será en el primer partido de una nueva LEB Oro.

"No me importa mucho el marcador, ganar o perder, pero sí queremos demostrar que el equipo sigue progresando", dice Gonzalo García de Vitoria. Y añade el entrenador del COB que "nos sacaron del campo en el último partido que jugamos y está claro que no queremos que eso se repita".

El equipo ourensano llega sin cambios respecto a aquel partido. Se mantiene Orlov a prueba y Ndoye todavía no ha llegado. La única novedad podría ser el debut de Alberto Maura. El jugador cedido por el Estudiantes podría tener sus primeros minutos.

El Breogán

El rival se confirma una temporada más como uno de los principales candidatos al ascenso a la Liga ACB. Una plantilla larga y equilibrada a la que ayer se unía el último fichaje, el esloveno Dejan Cigoja. El ala-pívot llegó anoche a Lugo y su participación en el partido de hoy es improbable .

Con la duda de Cigoja y con Matt Stainbrook lesionado, el Breogán tiene menos poderío interior, pero con los mismo mimbres ya fue netamente superior al COB en el último partido. El brasileño Leo Demetrio y Guillem Rubio serán dos de las amenazas breoganistas.

"Tienen un equipazo. En el Breogán tienen jugadores que dominan claramente la liga, otros que ya tienen experiencia en ella y algunos con calidad para ser importantes. Está claro que tenemos como objetivo competir, pero sabemos que será complicado", comenta García de Vitoria.

Para conseguirlo, los ourensanos necesitarán de muy buenos porcentajes en el tiro exterior y que Orlov, Trist o Manzano sean capaces de equilibrar una batalla interior decisiva.

Marín, 21:00 horas