Un COB a prueba de bajas

El Río Ourense Termal ya está de nuevo entrenando después del mini parón de dos días tras la victoria del domingo en Palencia y pensando ya en el partido de Vitoria. Esta vez el equipo cobista se desplazó a Barbadás para entrenar.

El último partido confirmó la extraña y meritoria fiabilidad del equipo ourensano cuando sufre bajas por lesión. En lo que va de temporada ha jugado 8 de las 15 jornadas con ausencias y con un bagaje extraordinario de seis victorias y solo dos derrotas.

"En el equipo es verdad que confían mucho unos en otros. Se respetan y se llevan muy bien", asegura el entrenador del equipo, Gonzalo García de Vitoria.

Los problemas con las lesiones comenzaron ya en la primera jornada de liga, en Granada. Ahí el COB perdió a Pol Molins y el equipo estuvo cuatro jornadas sin relevo. Hasta la llegada de Andrejz Pluta el balance fue de tres victorias (Canoe, Barcelona B y Castellón) y una derrota (Oviedo).

Por el camino también cayó lesionado Earl Watson. El pívot estuvo seis jornadas lejos de las pistas en las que su equipo se mantuvo en zona de play off tras sumar tres victorias (Castellón, Básquet Coruña y Valladolid) y tres derrotas (Oviedo, Lleida y Huesca).

Castellón, sin tres jugadores

El listado de bajas por lesión hasta la pasada jornada lo completaba Pepo Vidal, que se perdió el partido de Castellón y que su equipo sacó adelante pese a acumular también las ausencias de Watson y Pluta.

Ante el Palencia, en la última jornada fue baja Sergio Rodríguez. El alero canario era el jugador con más minutos en pista y se 'rompió' tras el partido contra el Prat. El COB confirmó su capacidad para superar los problemas sumando la victoria hasta ahora más sonora de la temporada.

"Es una baja en un jugador para el que no tenemos repuesto, no tenemos jugadores con esas características", dice su entrenador. Y añade que "Pluta y Stefanuto han hecho lo que tienen que hacer, aprovechar los minutos y demostrar el nivel al que entrenan. El equipo tenía claro que íbamos a tener opciones de victoria si hacíamos bien nuestro trabajo".

La victoria y el juego mostrado por el COB ante uno de los candidatos al ascenso ratifica todo lo positivo que ha apuntado el equipo ourensano en la primera vuelta: "Nos hacía falta ganar a uno de los equipos de arriba, de los favoritos. Seguimos lejos de los puestos de descenso y vernos en zona de play off también ayuda, es una motivación extra".

Números y datos que invitan al optimismo, pero que no ocultan las dificultades que genera competir con tantas lesiones acumuladas: "A la hora de entender nuestra forma de juego es clave Sergio Rodríguez. Además, perdemos el poste bajo que tiene y que no tenemos con ningún otro jugador. Es un foco de atención que no tenemos y que nos hace más sencillos de defender para nuestros rivales".

El domingo tampoco estará en Vitoria y tiene muchas papeletas para no jugar tampoco contra el Melilla en el Pazo. Mientras, su equipo se las ingeniará para seguir sumando.